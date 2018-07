Chartwell brise les mythes concernant la vie en résidence pour retraités dans sa toute nouvelle campagne publicitaire







MISSISSAUGA, ON, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Chartwell, résidences pour retraités lance une campagne publicitaire nationale visant à sensibiliser les aînés et leurs enfants aux divers aspects de la vie en résidence, par le biais de capsules sur des questions courantes liées à l'indépendance des aînés et à la souplesse des services de soutien. Les nouvelles initiatives marketing misent sur les populaires séries de vidéos éducatives « Ask Edna »/« Les conseils de Thérèse » lancées en 2016 dans le but d'aider les gens à mieux comprendre en quoi consiste la vie en résidence pour retraités.

« Aujourd'hui, la vie en résidence pour retraités représente de plus en plus un choix de mode de vie », explique Sharon Henderson, Vice-présidente, Marketing et communications chez Chartwell. « Nos résidences donnent la possibilité aux gens de conserver leur indépendance, de mener une vie active et de pratiquer des activités sociales, tout en bénéficiant de différentes options d'accompagnement si et quand ils le souhaitent », ajoute-t-elle.

Avec le changement démographique sans précédent qui se dessine, le nombre d'aînés qui se renseignent sur la vie en résidence pour retraités et les soins qui s'y rattachent ne cesse d'augmenter.

« Nous percevons un besoin croissant de remettre activement en question des préjugés dépassés, qui ne reflètent vraiment pas les options et les avantages qu'offre actuellement la vie en résidence pour retraités », poursuit Sharon Henderson.

Chartwell s'attaque aux idées préconçues avec une nouvelle campagne de publicités télévisées irrévérencieuses mettant en vedette deux personnalités fictives, Edna et Thérèse. Ces deux octogénaires allumées n'hésitent pas à y aborder des sujets épineux comme le vieillissement ou la vie en résidence pour retraités, un véritable vent de fraîcheur dans le paysage publicitaire sur ce thème.

Alliant humour et franchise, Edna et Thérèse expriment le point de vue des aînés sur diverses notions erronées et mettent en évidence la souplesse permise par la vie en résidence pour retraités, l'indépendance dont les résidents peuvent bénéficier, ou encore, les réticences que les enfants peuvent avoir lorsqu'ils amorcent une conversation avec leurs parents sur la possibilité que ces derniers aillent vivre en résidence.

« Notre but est de contribuer à changer la perception qu'ont les aînés et leurs proches de la vie en résidence, et de les aiguiller proactivement sur le sujet. Nos conseillers en location, notre centre d'appels ou encore notre site Chartwell.com sont autant d'outils qui peuvent aider les aînés et leurs proches à prendre une décision », conclut Sharon Henderson.

Au sujet de Chartwell, résidences pour retraités

Chartwell résidences pour retraités (TSX : CSH.UN) est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada avec ses 185 résidences réparties dans quatre provinces. Chartwell s'engage à réaliser sa vision d'être dédiée au MIEUX-ETRE des gens et de fournir à ses résidents un milieu de vie qui contribue à améliorer leur santé, à leur bonheur et à rehausser l'expérience globale de ses résidents. Pour plus ample information, visitez notre site www.chartwell.com. Suivez-nous sur Facebook @chartwellretirement et Instagram @chartwellretirementresidences.

SOURCE Chartwell, résidences pour retraités

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 08:08 et diffusé par :