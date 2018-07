Nouvelle convention collective chez Colabor - Une belle victoire qui s'inscrit dans la lutte pour le 15 $ l'heure







BOUCHERVILLE, QC, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale hier après-midi, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor, affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN), ont voté à 88 % en faveur de l'entente de principe survenue le 10 juillet entre l'employeur et le syndicat.

Après six mois de négociation et une journée de grève, les travailleuses et les travailleurs de cette entreprise de distribution de produits alimentaires se sont dits très satisfaits de l'entente présentée. Parmi les gains obtenus, on trouve entre autres un important redressement salarial, une clause pour circonscrire davantage la sous-traitance dans l'entreprise et une bonification du régime de retraite. « Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. C'est grâce à notre grande détermination et à notre mobilisation hors du commun que nous avons réussi à obtenir cette entente. Les membres étaient au rendez-vous à tous les moments clés de la négo », a lancé, Mario Bilodeau, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor.

Avec l'entente adoptée hier, les salaires d'entrée des employé-es de Colabor passeront d'environ 12,50 $ à 16 $ l'heure, des augmentations qui sont en droite ligne avec la revendication de la CSN pour un salaire minimum à 15 $ l'heure. « À la Fédération du commerce, nous adhérons complètement à cette revendication pour un salaire minimum décent. Négocier un revenu qui permet aux travailleuses et aux travailleurs que nous représentons de vivre et non pas de simplement survivre, c'est la base du travail syndical », a ajouté David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du commerce (FC-CSN). Au Québec, le secteur du commerce de gros et de détail représente à lui seul près de 40 % des employés qui reçoivent le salaire minimum, soit 12 $ l'heure.

Dans le cadre de cette négociation, un travail conjoint a aussi été fait pour réorganiser les mouvements de main-d'oeuvre, ce qui favorisera l'expansion de l'entreprise. Pour Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN), l'entente ratifiée hier représente une belle victoire pour la région. « Je tiens à féliciter tous les employé-es de Colabor. Des avancées comme celles-ci bénéficient à toute la Montérégie. De bonnes conditions de travail, ça attire les travailleuses et les travailleurs chez nous et, de meilleurs salaires, ça fait de l'argent réinjecté dans l'économie régionale; c'est gagnant-gagnant. D'ailleurs, la bonne santé économique des villes, États et pays qui ont augmenté considérablement le salaire minimum en est la preuve. »

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Colabor compte 65 membres et est affilié à la Fédération du commerce. La Fédération du commerce-CSN regroupe des femmes et des hommes partout au Québec, dans les secteurs du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme. La fédération compte près de 30 000 membres, regroupés au sein de 330 syndicats.

