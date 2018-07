Edge Pharmacy Services introduit de nouveaux produits pharmaceutiques à doses unitaires au Canada par le biais de l?acquisition d?Apolab







MISSISSAUGA, Ontario, 16 juillet 2018 /CNW/ - L?entreprise Edge Pharmacy Services, LLC, est heureuse d?annoncer son acquisition d?Apolab ULC de Mississauga, Ontario. Edge est une entreprise d?impartition 503B basée aux États-Unis qui connaît une croissance rapide et dont la structure d?affaires couvre une vaste gamme de produits pharmaceutiques composés. Grâce à l?acquisition d?Apolab, Edge se place au niveau international avec ses produits composés à doses unitaires.

Edge investit des ressources importantes en vue d?améliorer ses installations canadiennes afin de répondre aux règles strictes de Santé Canada et du Collège des pharmaciens de l'Ontario. Étant donné que les exigences imposées par le Canada en matière d?installations de mélange de composés sont semblables à celles de la FDA aux États-Unis, Edge considère que ses installations sont parmi les premières à adopter ces nouveaux règlements, et en particulier prévoit que la production à volume élevé de composés permettra d?améliorer la disponibilité et l?aspect sécuritaire des médicaments à travers le Canada, tout en diminuant les coûts des soins de santé.

Présentement, les hôpitaux à travers le Canada doivent mélanger de façon individuelle les doses de médicaments servant lors de chirurgies; ce modèle de distribution est synonyme d?inefficacité. Cependant, le vrai problème consiste à déterminer si chaque hôpital au Canada sera en mesure (et possède le budget nécessaire) de mettre en place les nouvelles lignes directrices d?USP et de NAPRA requises afin de mélanger des médicaments de façon sécuritaire; cette tâche immense s?accompagne de coûts importants pour le Canada. Les installations de mélange de composés, nommés établissements de préparation de médicaments (Drug Preparation Premises) en Ontario, peuvent aider à alléger le fardeau imposé aux pharmacies d?hôpitaux, tout en leur permettant de se conformer aux règlements. De plus, étant donné que la production pharmaceutique est centralisée, l?investissement en capital et les coûts unitaires continus sont grandement réduits.

Edge est emballé d?apporter ce nouveau modèle pharmaceutique au Canada. La combinaison de sécurité, d?efficacité et de réduction des coûts des médicaments devrait avoir une incidence réelle sur les soins de santé au Canada, en plus de créer des emplois pour la main-d?oeuvre qualifiée. Pour plus d?information au sujet de la nouvelle division canadienne de Edge Pharmacy Services, visitez le site ca.edgepharmacy.com.

