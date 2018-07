Nebulas et Egretia concluent un partenariat stratégique







Nebulas, une plateforme publique de chaîne de blocs de premier plan, et Egretia, pionnier dans le domaine de jeux en chaîne de blocs, ont convenu d'un partenariat stratégique axé notamment sur les jeux en chaîne de blocs. Comme projets, les deux vont collaborer pour améliorer leur technologie et leur communauté respectives, l'objectif principal étant de renforcer et de faciliter le développement d'applications décentralisées (dApp) et d'accélérer l'adoption massive de la technologie de la chaîne de blocs.

SAN FRANCISCO, 16 juillet 2018 /CNW/ - Nebulas, chaîne de blocs publique leader, et Egretia, le premier moteur et plateforme de chaîne de blocs HTML5 au monde, ont annoncé un partenariat qui verra les deux projets collaborer sur les jeux en chaînes de blocs et, par la même, encourager les communautés de développeurs et développer de nouvelles plateformes de contenu. Parallèlement, cette collaboration vise à engendrer de nouvelles valeurs et expérimentations dans la chaîne de blocs et à promouvoir l'adoption de la technologie par les utilisateurs.

Les applications à chaîne de blocs en Chine n'en sont encore qu'à un stade précoce. L'infrastructure nécessaire au soutien des dApp (applications décentralisées) n'est pas encore à maturité et les cas d'utilisation ne sont pas encore suffisamment convaincants pour intéresser le marché de masse. Nebulas et Egretia travailleront ensemble à la résolution de ces problèmes en incitant les développeurs et en créant les conditions optimales propices à l'émergence d'un contenu de haute qualité.

Le partenariat unifie deux projets de construction, à savoir l'infrastructure de base de la chaîne de blocs et l'infrastructure de la chaîne de blocs pour un domaine spécifique (le jeu). En formant des partenariats entre les plateformes de chaînes de blocs généralisées et les développeurs de chaînes de blocs spécialisées, il est possible d'accélérer la popularisation des applications à chaîne de blocs.

Nebulas, une plateforme leader de chaîne de blocs de nouvelle génération, s'est classée au premier rang des chaînes de blocs dans la Global Public Chain Evaluation (évaluation mondiale des chaînes publiques) publiée le 20 juin par l'Institut de recherche du CCID, sous l'égide du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). Le réseau principal de Nebulas (Eagle Nebula 1.0) -- la seule chaîne de blocs qui utilise le compilateur LLVM -- dispose d'une capacité de transaction de 2000 TPS, ainsi que d'une infrastructure sécurisée et stable. De plus, la plateforme est conviviale pour les développeurs et supporte JavaScript à l'écriture de contrats intelligents.

De son côté, Egretia est la première plateforme de chaîne de blocs au monde propulsée par HTML5. Combinant la technologie HTML5 actuelle avec la chaîne de blocs, le projet, grâce à la contribution d'Egretia, a créé le premier ensemble complet d'outils de développement de jeux en chaîne de blocs au monde. Par ailleurs, alors qu'elle facilite le développement de jeux en chaîne de blocs, Egretia permet aux actifs numériques de circuler entre les jeux. Elle a également construit quatre plateformes principales, soit une plateforme de communication distribuée et de stockage en nuage, une plateforme de distribution de jeux, une plateforme de négociation d'objets virtuels de collection et une plateforme de publicité et d'incubation. En somme, Egretia fournit un écosystème complet de chaînes de blocs destinée aux joueurs, aux développeurs de jeux, aux canaux de jeu et aux annonceurs.

Le partenariat est prometteur compte tenu des attributs respectifs de chaque projet.

En particulier, le Nebulas Incentive Program (programme d'incitation de Nebulas) a servi d'incubateur à un certain nombre de dApps de jeu de haute qualité, par exemple, Cell Evolution, Dinosaur Paradise, Hidden World OL et Genesis of The Dinosaur Planet. Certains d'entre eux ont attiré l'attention de la communauté « blockchain » et des investisseurs. Par exemple, Cell Evolution a bénéficié d'un investissement de 5 millions de RMB, tandis que Hidden World OL a reçu de NEO, de Qtum, d'EOS des offres pour développer le jeu sur leur plateforme de chaîne de blocs. Egretia, quant à elle, se concentre sur la création d'une technologie de chaîne de blocs robuste pour l'industrie du jeu. C'est dire que tant Nebulas qu'Egretia ont une base solide dans le domaine des jeux en chaîne de blocs.

Dans le même temps, Nebulas et Egretia, toutes les deux, sont des plateformes conviviales pour les développeurs. Nebulas supporte les contrats intelligents écrits en JavaScript, le langage de programmation le plus populaire au monde, et réduit donc à l'endroit des développeurs les barrières à l'entrée pour créer des dApps (applications décentralisées). Egretia accomplit quelque chose de similaire en jumelant la chaîne de blocs avec le HTML5, langage de programmation populaire pour le développement Web et les jeux.

Le partenariat portera en particulier sur les domaines suivants :

Coopération technique : La chaîne de blocs de Nebulas supportera la connexion fluide des dApps construites avec Egretia, ce qui veut que les dApps construites suivant le flux de travail Egretia peuvent être publiées, d'un simple clic, sur le réseau principal de Nebulas. Le jeu, tout comme le secteur financier, est largement considéré comme le domaine privilégié de la prochaine application géniale à chaîne de blocs. Au travers de leur partenariat, Nebulas et Egretia espèrent accélérer l'arrivée d'un jeu renversant à chaîne de blocs en facilitant le développement et le déploiement de telles dApps.

Coopération communautaire : Nebulas et Egretia ont déjà établi une base solide avec leurs communautés respectives de développeurs, et les deux se sont maintenant engagées à travailler ensemble pour promouvoir davantage le développement actif de la chaîne de blocs. Le programme incitatif Nebulas, qui souligne l'importance qu'accorde Nebulas au développement de la chaîne de blocs, a déjà attiré un grand nombre de développeurs actifs. En deux mois, le nombre d'utilisateurs inscrits a dépassé 170 000, tandis que les comptes de développeurs ont dépassé 2 300, et près de 7 000 dApps (plus du double d'Ethereum) avaient été déployées sur le réseau principal.

Écosystème de chaînes publiques : Nebulas entend créer un écosystème de chaînes publiques durable, qui s'améliore continuellement, et, à cette fin, favoriser la participation de partenaires exceptionnels dans divers domaines. Par exemple, le mois dernier, la plateforme informatique en nuage distribuée, DeepcloudAI, et la société de sécurité de la chaîne de blocs, Certik, ont annoncé avoir rejoint l'écosystème Nebulas. Le partenariat avec Egretia est la dernière initiative prise par Nebulas pour enrichir son écosystème.

Comme mesure active, la coopération stratégique accélèrera certainement la popularisation de la chaîne de blocs, élargira les scénarios utilisateur de la chaîne de blocs et engendrera une valeur accrue.

