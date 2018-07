Le Dr Robert Lerman, éminent électrophysiologiste cardiaque et dirigeant dans le système de soins de santé américain, rejoint LindaCare en tant que directeur médical







LOUVAIN, Belgique et HARTFORD, Connecticut, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- LindaCare, une société de santé numérique spécialisée dans le monitorage à distance pour la gestion des maladies chroniques, a annoncé aujourd'hui que le Dr Robert Lerman, M.D., rejoindra LindaCare en tant que directeur médical et vice-président des opérations cliniques.

Le Dr Lerman rejoint LindaCare avec 24 années d'expérience clinique et dans la direction des soins de santé. Après avoir obtenu un Baccalauréat en sciences (B.S.) à l'Université Stanford et un doctorat en médecine (M.D.) au Collège médical d'Albany, il a effectué son internat en médecine interne et a obtenu des bourses de recherche en maladies cardiovasculaires et en électrophysiologie cardiaque clinique. Le Dr Lerman a pratiqué l'électrophysiologie cardiaque pendant 18 ans en Californie du Sud où il a exercé en tant que directeur médical d'électrophysiologie cardiaque au St. Bernardine Medical Center.

En 2012, le Dr Lerman a rejoint Dignity Health, le cinquième plus grand système de santé de la nation, en tant que vice-président de groupe. Au cours des six années qui ont suivi, le Dr Lerman a travaillé avec des médecins de l'ouest des États-Unis afin d'améliorer la qualité clinique tout en réduisant les coûts globaux.

«?L'expérience du Dr Lerman en électrophysiologie et sa connaissance approfondie du système de santé américain, tant du point de vue des payeurs que des fournisseurs, confèrent des qualifications uniques et polyvalentes à son rôle chez LindaCare?», a déclaré Shahram Sharif, PDG de LindaCare.

«?Je suis incroyablement enthousiasmé à l'idée de rejoindre LindaCare?», a déclaré le Dr Lerman. «?Le monitorage à distance des dispositifs cardiaques implantables permet de détecter plus tôt les événements susceptibles de déclencher une action, de réduire les visites de soins de santé et d'assurer une grande satisfaction des patients. Le modèle de logiciels et services de LindaCare regroupe et hiérarchise les données des patients de tous les principaux fabricants en une plateforme simple unique, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité des soins dispensés aux patients.?»

Le Dr Lerman travaillera en étroite collaboration avec les clients de LindaCare en se concentrant sur le flux de travail clinique, l'optimisation des produits, la recherche et l'adoption de la solution OnePulse à l'échelle mondiale. Il sera responsable du fonctionnement clinique du service de monitorage à distance des patients de l'organisation.

À propos de LindaCare

LindaCare est une société de santé numérique spécialisée dans les solutions logicielles intégrées de monitorage à distance dédiées à la gestion des maladies chroniques. Créées en 2015 et axées initialement sur les patients atteints de pathologies cardiovasculaires, les solutions de LindaCare seront par la suite élargies à d'autres pathologies chroniques, intégrant un vaste éventail de dispositifs médicaux monitorés à distance. La société est présente en Europe et aux États-Unis et élargira ses activités dans les deux régions en 2018. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.lindacare.com.

