Uni-Sélect inc. : Nouvelle direction des ventes et ouverture d'un magasin chez FinishMaster - Ouverture de nouveaux magasins chez Parts Alliance







BOUCHERVILLE, QC, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS), est heureuse d'annoncer la nomination de Chris Adams au poste de Vice-président principal, ventes et marketing chez FinishMaster et l'ouverture de nouveaux magasins corporatifs chez FinishMaster et Parts Alliance.

Chris est responsable de tous les magasins corporatifs américains et chapeaute toutes les initiatives de ventes et marketing aux États-Unis. Il joint donc les rangs de FinishMaster après avoir oeuvré chez ABRA Auto Body & Glass LP, une importante chaîne d'ateliers de carrosserie automobile. Il a auparavant occupé des postes de direction chez Pep Boys et Enterprise Rent-A-Car.

FinishMaster a également procédé à l'ouverture d'un deuxième magasin en Oregon. Situé à Eugene, ce nouveau magasin corporatif vient soutenir la stratégie d'expansion de FinishMaster dans la région du nord-ouest et fait suite à l'ouverture du magasin de Portland en janvier 2017.

« Nous sommes enchantés de voir Chris se joindre à notre équipe et nous aider à accélérer la croissance rentable chez FinishMaster. Par ailleurs, l'ouverture du magasin corporatif de Eugene permet d'étendre notre couverture sur la côte nord-ouest du Pacifique », mentionne Steve Arndt, président et chef de l'exploitation de FinishMaster.

Parts Alliance a inauguré trois nouveaux magasins corporatifs au Royaume-Uni, soit 2 à la fin avril et 1 à la fin juin. Le programme en cours d'ouverture de magasins représente un investissement continu de la part de Parts Alliance et un engagement soutenu à appuyer et développer leurs marques locales reconnues en offrant un service local combiné à une force nationale. Cette annonce fait suite à l'ouverture de 4 magasins corporatifs depuis le début de 2018, pour un total de 9 depuis l'acquisition de Parts Alliance par Uni-Sélect en août 2017. Parts Alliance opère maintenant 176 magasins corporatifs.

« Nous sommes ravis par l'expansion de notre réseau de magasins, alors que nous continuons d'investir dans des marques locales reconnues. Nous sommes enthousiastes à l'idée de servir de nouveaux clients par le biais de notre large éventail de grandes marques de produits automobiles et notre technologie de pointe », précise Peter Sephton, président et chef de la direction de Produits automobiles Europe.

Chez Uni-Sélect, nous sommes engagés à étendre notre position de chef de file au coeur de nos 3 marchés. Bâtir la meilleure équipe et étendre notre couverture sont des initiatives clés de notre organisation », ajoute Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 60 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de près de 200 emplacements, dont plus de 170 magasins corporatifs.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez consulter le rapport annuel de Uni-Sélect déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. A? moins d'y être tenu en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni-Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'évènements futurs ou d'autres changements.

