Culture en cavale







MONTRÉAL, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Culture en cavale présente chaque été une programmation estivale très diversifiée, allant de la musique, à la danse, au théâtre, au cirque, et plus encore. Les prestations sont offertes gratuitement à la population et se déroulent dans plusieurs parcs laSallois.

Pour la semaine du 16 juillet, à LaSalle, Culture en cavale propose la programmation suivante :

Le mardi 17 juillet : Savoys - Steel - Drums

Musique et percussions

Heure : 18 h

Lieu : Moulin Fleming (9675, boulevard LaSalle)

Le mercredi 18 juillet : Bon Débarras

Musique folk

Heure : 19 h

Lieu : Parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain (8970, boulevard LaSalle)

Le jeudi 19 juillet : Les Sans-plomb

Théâtre humoristique

Heure : 17 h et 19 h

Lieu : Parc Hayward (170, avenue Orchard)

SOURCE Arrondissement de LaSalle

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 07:00 et diffusé par :