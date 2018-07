Hublot et la Coupe du Monde De La FIFAtm: De tous les matchs et de toutes les victoires







Portée par sa 3ème participation, en tant que Chronométreur Officiel, à la Coupe du Monde de la FIFAtm, Hublot décroche toutes les victoires. Au score, 1'000 invités immergés dans l'expérience « Coupe du Monde » grâce à l'horloger, plus de 20 minutes de temps jeu - une visibilité hors norme grâce à son panneau du 4ème arbitre, l'entrée en jeu de la plus foot des montres avec la Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russiatm et sa goal line technology au poignet des arbitres, et une présence renforcée sur le territoire du pays hôte avec l'ouverture d'une nouvelle boutique à St-Pétersbourg. Le plein de victoires pour Hublot ! Pour célébrer ce succès mondial, rien de mieux qu'une Hublot Party. Une fête de clôture réunissant les invités et les amis foot de la marque, entourés des Matriochkas, mascottes officielles de l'événement. Comme finale de ce mois foot, l'horloger a conclu en musique avec un show de DJ Snake - fan de Hublot et du ballon rond - le plus branché des DJ est aussi le nouvel ambassadeur Hublot. Hublot aime et quand on aime on ne compte pas!

« Un mois de football, intense, passionnant, passionné, au-delà des pronostics pour la finale, Hublot a déjà gagné sa Coupe du Monde. Plus de 20 minutes de visibilité télévisées soit l'équivalent de plusieurs millions d'investissement publicitaire, 1'000 invités qui ont participé à notre programme Hublot Loves Football vibrant au rythme des 64 matchs, la montre connectée du football - la Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russiatm qui a enregistré les 169 buts marqués et qui a scellé dans sa mémoire digitale le score et le vainqueur de cette 21ème Coupe du Monde, une 3ème boutique pour asseoir notre présence en Russie. La plus belle récompense pour nos équipes après tous ces mois de travail intense, c'est le plaisir d'avoir vibrer tous ensemble pour le plus populaire des sports et la reconnaissance et la joie lues dans le regard de tous nos invités et des amis foot de la marque. Tous ensemble, nous aimons le foot et il nous le rend bien !».

Ricardo Guadalupe, CEO Hublot

Ré sumé des moments les plus marquants de cette 21ème Coupe du Monde en mode Hublot.

La passion, ça se partage, en invitant ses clients et amis de la marque à la rejoindre dans les gradins.

Côté palmarès, l'horloger aura une nouvelle fois atteint une visiblité maximale dans 12 stades, lors de 64 matchs, totalisant plus de 20 minutes créditées à son temps de jeu.

Côté visibilité

Le poignet des arbitres aura vibré 169 fois grâce à la Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russiatm connectée au dispositif électronique de la « Goal Line Technology ». La montre pour les inconditionnels du ballon rond a rythmé, en temps réel, toute la Coupe du Monde - annonce des matchs 15 minutes avant leur coup d'envoi, cartons jaunes et rouges, changements de joueurs et goals, bien sûr. Tout ça parfaitement complété par les statistiques des matchs, les scores, le nombre de cartons, les noms des buteurs, les substitutions de joueurs et les temps de match.

Côté présence

Après la Metropol et la Tsum Boutique, à quelques pas du musée de l'Ermitage, c'est dans le plus ancien grand magasin de St-Pétersbourg, que Hublot a inauguré le 15 juin dernier sa 3ème boutique sur le marché russe. 26 m2 dédiés à la fusion des matériaux et au football.

Côté célébration et annonce

Sous des airs de cérémonie de clôture, Hublot a réuni, le 14 juillet, ses invités et ses amis foot lors d'une fête dédiée à la Coupe du Monde. L'horloger a naturellement conclu avec son autre passion, celle pour la musique. C'est l'electro touch de William Grigahcine, aka DJ Snake qui a imposé son beat. Hublot addict, fan de football, le plus branché des DJ collectionne les festivals, les charts et les performances, devient le nouvel ambassadeur Hublot. Nominé aux Grammy pour sa collaboration avec Lady Gaga en 2011, il a aussi remixé les titres de Kanye West, AlunaGeorge et Major Lazer avant de composer 3 chansons de l'album Artpop de Lady Gaga et réaliser un featuring avec Justin Bieber. Hublot confirme sa passion pour les arts. Quand la musique est bonne !

Hublot félicite Didier Deschamps et l'équipe de France, les nouveaux champions du Monde 2018 !

