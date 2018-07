/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissement important pour la région des Îles-de-la-Madeleine/







L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre du Revenu national et députée fédérale de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et le député provincial des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un investissement important pour la région des Îles-de-la-Madeleine.

À cette occasion, ils seront accompagnés du maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre.

DATE : Le lundi 16 juillet 2018





HEURE : 11 heures





LIEU : Terrain de soccer

50, chemin de la Martinique

L'Étang-du-Nord (Québec) G4T 3R7







EN CAS DE PLUIE : École de formation des adultes



Classe G109



50, chemin de la Martinique



L'Étang-du-Nord (Québec) G4T 3R7

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 06:00 et diffusé par :