Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, remporte le prix « leadership du premier dirigeant » aux Airline Strategy Awards de 2018







MONTRÉAL, le 16 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a remporté le prix « leadership du premier dirigeant » aux Airline Strategy Awards de 2018. Le prix, décerné au plus haut dirigeant d'une société aérienne qui a fait preuve d'une pensée stratégique et d'un leadership exceptionnels, a été remis à Londres. Les Airline Strategy Awards sont organisés par la publication Flight Airline Business, du réputé fournisseur de nouvelles et d'analyses sur l'industrie du transport aérien FlightGlobal.

« J'ai travaillé en étroite collaboration avec Calin, pendant qu'il réalisait la transformation fructueuse d'Air Canada, et je peux témoigner avec assurance qu'il incarne les atouts que le prix « leadership du premier dirigeant » vise à valoriser. En formulant d'abord clairement une vision menant au succès de la Société, puis en mettant sur pied une équipe compétente et en guidant celle-ci vers la réalisation de cette vision, Calin a su démontrer, à chaque étape du processus, qu'il était un solide leader en mesure de placer systématiquement les intérêts de toutes les parties prenantes -- investisseurs, employés et clients -- au coeur de la prise de décision », a déclaré Vagn Sørensen, président du Conseil d'Air Canada.

En soulignant les réalisations de M. Rovinescu, Max Kingsley-Jones, directeur général du contenu à FlightGlobal, hôte des Airline Strategy Awards, a affirmé : « En cette période de stabilité et de rentabilité soutenues, l'industrie du transport aérien est en pleine santé. Mais les équipes de direction de certaines sociétés aériennes s'élèvent au-dessus de leurs pairs grâce à des stratégies habiles et à leur esprit novateur. »

Cette reconnaissance importante est la deuxième décernée à M. Rovinescu récemment. En juin, il est devenu membre de l'Ordre du Canada. Les titres de « chef de la direction de l'année au Canada » (2016), ainsi que de « meilleur chef de direction au Canada » (2013) lui avaient également été conférés par la publication Report on Business du Globe and Mail.

Les Airline Strategy Awards détaillent les réalisations de M. Rovinescu ici. Visitez strategyawards.com pour plus de renseignements.

Air Canada a remporté la première place dans la catégorie « finances » aux Airline Strategy Awards de 2017.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 48 millions de clients en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 59 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Air Canada a aussi été nommée transporteur écologique de l'année pour 2018 par le respecté magazine de l'aviation Air Transport World pour son engagement à réduire ses émissions. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

