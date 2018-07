MISE À JOUR - Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera l'octroi de financement pour appuyer de nouveaux partenariats de recherche en entreprise







SHERBROOKE, QC, le 13 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, annoncera l'octroi de nouveau financement qui permettra de renforcer les partenariats entre des chercheurs canadiens et étrangers et leurs collaborateurs du secteur privé.

En plus travailler ensemble, ces équipes mixtes du milieu de la recherche et du secteur privé aideront à former la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie du Canada en leur permettant d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour les emplois de demain.

Avant l'annonce, la ministre visitera le « Quantum Fab Lab » avec le professeur Michel Pioro?Ladrière, directeur adjoint de l'Institut quantique.

La ministre sera disponible pour des entrevues après l'annonce. On demande aux médias d'arriver au moins 15 minutes en avance afin de s'inscrire à la réception.

Date : 16 juillet 2018



Heure : Visite du laboratoire - 11 h 10 (HAE)

Annonce - 11 h 45 (HAE)



Lieu : Pavillon Georges-Cabana (B1) - Hall du Rectorat

Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

