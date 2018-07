Les communautés Tim Hortons® célèbrent l'inclusion en l'honneur du 50e anniversaire d'olympiques spéciaux







Le 21 juillet, dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l'inclusion, Tim Hortons offrira un beigne des Olympiques spéciaux et la totalité des recettes des ventes de ce beigne sera versée aux programmes d'Olympiques spéciaux à travers le pays.

OAKVILLE, ON, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Le samedi 21 juillet est la Journée de l'inclusion en l'honneur du 50e anniversaire d'Olympiques spéciaux. Tim Hortons, fier partenaire d'Olympiques spéciaux Canada, se joint à la célébration de cette étape marquante et annonce aujourd'hui la vente d'un beigne des Olympiques spéciaux d'édition limitée, conçue par Savannah Lussier, athlète des Olympiques spéciaux.

Ce beigne ne sera offert que le 21 juillet prochain et la totalité des recettes des ventes de ce beigne sera versée aux programmes communautaires d'Olympiques spéciaux à travers le pays.

Afin d'appuyer Olympiques spéciaux Canada et la Journée de l'inclusion, les restaurants Tim Hortons participants mettront en vedette le beigne conçu par Savannah Lussier, une jeune athlète des Olympiques spéciaux, âgée de 14 ans, de Grand Prairie en Alberta. Collaborant étroitement avec Tim Hortons, Savannah a créé le beigne en se basant sur ses saveurs favorites : une délicieuse roussette au miel trempée dans le fondant au chocolat et garnie de vermicelles rouges et blancs - les couleurs d'Olympiques Spéciaux.

« Le sport m'a permis de me faire tant de nombreux amis et j'étais très contente de créer ce beigne pour célébrer. », affirme Savannah Lussier, athlète, Olympiques spéciaux Alberta. « Ce fut très amusant de créer ce beigne et j'ai vraiment hâte de voir les gens se rassembler avec leurs amis et leur famille pour en profiter. »

Tim Hortons est un partenaire d'Olympiques spéciaux Canada depuis 2016 et principal commanditaire corporatif des programmes d'Olympiques spéciaux Canada : Enfant actif (enfants de 2 à 6 ans) et S'amuser grâce au sport (enfants de 6 à 9 ans). Par le biais de ces programmes, Tim Hortons espère partager le message unifié de #ChoisirDinclure avec les plus 45 000 athlètes présentant une déficience intellectuelle participant en ce moment aux Olympiques spéciaux à travers le pays.

« Chez Tim Hortons, nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans les communautés au pays depuis plus de 50 ans et enchantés de collaborer avec Olympiques spéciaux Canada, une organisation qui partage notre valeur d'inclusion. », déclare Sami Siddiqui, président, Tim Hortons Canada. « Ensemble, nous espérons inspirer nos invités à réaliser le pouvoir de l'inclusion par le biais du sport et à créer des communautés où chaque personne est acceptée et la bienvenue, peu importe ses habilités. »

Le 21 juillet, les invités peuvent acheter un beigne des Olympiques spéciaux au coût de 1,59 $ (taxes en sus). La totalité des recettes des ventes de ce beigne sera versée aux programmes d'Olympiques spéciaux Canada à travers le pays.

« En plus de son soutien continu envers les programmes sportifs à l'intention de nos jeunes athlètes, Tim Hortons nous aide à paver la voie lors de la Journée mondiale de l'inclusion, célébrant notre passion collective pour le pouvoir du sport pour ce qui est de créer des communautés inclusives. », Sharon Bollenbach, PDG, Olympiques spéciaux Canada. « Nous mettons au défi tous les gens au pays de démontrer leur passion pour l'inclusion en se rendant au restaurant Tim Hortons de leur localité le 21 juillet et en achetant un beigne des Olympiques spéciaux. »

Partagez votre soutien sur les médias sociaux à l'aide des mots-clics #ChoisirDinclure et #DéfiAcceptéOSC, en ajoutant @SpecialOCanada et @chezTimHortons. Vous pouvez le faire en solo pour courir la chance de gagner une Carte Tim de 50 $ ou avec votre équipe sportive pour participer à un tirage d'une Carte Tim de 100 $.

À propos de Tim Hortons®

Tim Hortons®, qui fait partie de Restaurant Brands International, est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, TIM HORTONS® satisfait les goûts variés de nombreux invités grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. TIM HORTONS® exploite plus de 4 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l'entreprise, veuillez consulter le site www.timhortons.com.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

La section canadienne de ce mouvement international met à profit le pouvoir transformateur et la joie du sport pour enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Actif à longueur d'année dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse la sphère sportive pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 45 000 athlètes - de deux ans jusqu'à un âge avancé - sont inscrits à des programmes d'Olympiques spéciaux à la grandeur du pays et profitent du soutien de quelque 21 000 bénévoles, dont plus de 16 000 entraîneurs formés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.specialolympics.ca ou suivez-nous sur Facebook et Twitter (@SpecialOCanada).

Voici comment vous joindre à la conversation de la Journée de l'inclusion :

#ChoisirDinclure, #DéfiAcceptéOSC

Aimez Tim Hortons sur facebook.com/TimHortonsenfrancais

Suivez Tim Hortons sur Twitter @ Tim Hortons

Suivez Tim Hortons sur Instagram @TimHortons

Souscrivez à Tim Hortons sur YouTube youtube.com/TimHortons

sur YouTube youtube.com/TimHortons Aimez Olympiques spéciaux Canada sur facebook.com/SpecialOCanada

Suivez Olympiques spéciaux Canada sur Twitter @SpecialOCanada

Suivez Olympiques spéciaux Canada sur Instagram @SpecialOCanada

Consultez : www.journeedelinclusion.ca

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 06:00 et diffusé par :