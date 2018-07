/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Chagger s'adressera à des femmes entrepreneures au Sommet du Réseau des femmes entrepreneures de DELL/







TORONTO, le 13 juill. 2018 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, prononcera, dans le cadre du Sommet du Réseau des femmes entrepreneures de DELL (anglais), une allocution, puis se joindra à Michele Romanow, entrepreneure canadienne réputée et juge à l'émission Dragon's Den diffusée par le réseau anglais de Radio-Canada (CBC), en vue de participer à une séance de questions qui portera sur l'aide offerte aux femmes entrepreneures.

Après l'événement, la ministre Chagger sera disponible pour une séance de photos et parlera aux représentants des médias au sujet du travail que fait le gouvernement pour appuyer les femmes entrepreneures, y compris au sujet du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat qui vient d'être lancé.

Date : Le lundi 16 juillet 2018



Heure : De 8 h 30 à 10 h



Lieu : The Westin Harbour Castle

Salle de bal Harbour, étage des congrès

1 Harbour Square

Toronto (Ontario)

On demande aux représentants des médias qui comptent participer à la conférence de s'inscrire au préalable auprès d'Hillary Maxwell à hillary.maxwell@dell.com.

