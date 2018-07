McDonald's® du Canada célèbre un an de livraison avec la McLivraison.







Les résidents adultes admissibles habitant une région où la McLivraison est offerte courent la chance de gagner des prix inspirés des années 90 en participant à un concours sur les médias sociaux le 19 juillet.*

TORONTO, le 16 juill. 2018 /CNW/ - Comptant plus de 10 millions de McCroquettesMD livrés par Uber Eats, McDonald's du Canada marque le premier anniversaire de sa McLivraison en rassemblant tous les marchés de la planète en une célébration mondiale d'une journée le 19 juillet.

À l'occasion de la Journée mondiale de la McLivraison, McDonald's a lancé une collection exclusive d'accessoires, la collection Rétro, inspirée du retour aux années 90. Au Canada, les personnes participantes adultes admissibles qui passent une commande de McLivraison le 19 juillet* et qui partagent ensuite une photo avec leur sac de McLivraison sur Instagram ou Twitter en identifiant @McDoCanada et les mots-clics #McLivraison et #Concours courront la chance de gagner un article tiré de cette collection exclusive, de même que la chance de remporter l'une des centaines de codes promotionnels donnant droit à des produits alimentaires à intégrer à leur prochaine commande de McLivraison. Cliquez ici pour plus de renseignements sur le Concours, notamment le Règlement officiel énonçant tous les détails du Concours, incluant la participation sans achat.*

La McLivraison avec Uber Eats est l'une des façons dont McDonald's du Canada continue de rehausser l'expérience-client puisqu'elle hausse la commodité. Outre les bornes de commande et le service aux tables, McDonald's du Canada continue à moderniser l'expérience en restaurant pour ses clients par le lancement récent de la commande mobile.

Citations :

« En un an seulement, nous avons plus que doublé notre empreinte de livraison et de nouveaux marchés emboîtent régulièrement le pas, déclarait Dan Logan, directeur en chef de la McLivraison de McDonald's du Canada. La McLivraison est une façon unique pour nos clients d'apprécier leurs items favoris du menu McDonald's hors du restaurant et une belle occasion pour nous d'offrir une expérience-client inégalée à portée de la main. »

« Nous sommes heureux de célébrer le premier anniversaire de McDonald's sur l'app Uber Eats. Avec Uber Eats, vous pouvez commander vos repas préférés et vous les faire livrer à la vitesse d'Uber au moment où vous le voulez. Nous sommes fiers d'offrir cette expérience de l'un des restaurants les plus appréciés au monde par les consommateurs au Canada », déclarait Simon Brown, directeur général d'Uber Eats au Québec.

Les Canadiens adorent la McLivraison! Voici quelques faits amusants de la dernière année sur la McLivraison au Canada :

Au cours de la dernière année, plus de 10 millions de McCroquettes MD ont été commandés par McLivraison.

ont été commandés par McLivraison. Les produits les plus populaires commandés par McLivraison comprennent le Trio Big Mac®, le Trio 10 Poulet McCroquettes MD et le classique Hamburger avec fromage.

et le classique Hamburger avec fromage. La commande la plus imposante à ce jour comprenait 150 produits au menu de McDonald's dont 50 portions de frites de renommée mondiale, 50 sandwichs Junior au poulet et 50 Hamburgers avec fromage.

L'heure du souper est le moment le plus populaire de la journée pour les commandes de McLivraison (36 %) suivie de la fin de soirée (32 %) et du dîner (22 %).

Autres faits

La McLivraison est offerte par plus de 500 restaurants répartis dans plus de 17 marchés au Canada .

. McDonald's offre la livraison dans plus de 47 pays et 7 000 marchés dans le monde.

En un an seulement, McDonald's a livré plus de 4,5 millions de sandwichs Big Mac autour du globe.

*La commande de McLivraison doit être passée entre minuit HE et 23 h 59 min 59 s HE le 7 juin 2018. Les adultes admissibles qui habitent dans une ville/municipalité où la McLivraison est offerte peuvent aussi, s'ils le désirent, participer sans achat. Voir le règlement officiel pour tous les détails du Concours

