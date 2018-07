Le leader chinois de l'IA iFLYTEK investit dans le dispositif portable de détection du cancer du sein de Cyrcadia Asia







HONG KONG, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- iFlytek, plus grande société technologique d'IA cotée de la région Asie-Pacifique, développe davantage son initiative dans le secteur de la santé en s'inscrivant à la tête de la pré-série A d'investissement dans Cyrcadia Asia, société qui conçoit un objet portable intelligent à insérer dans le soutien-gorge, et fournissant un dépistage précis et précoce du cancer du sein.

Tandis qu'iFlytek est d'ores et déjà reconnue en tant que leader dans le domaine des technologies de la parole, la société a récemment accompli des avancées dans les applications d'IA pour la santé. En novembre 2017, la société a attiré l'attention lorsque son robot doté de l'IA « Xiaoyi » a passé avec succès l'examen médical national, test de qualification pour les docteurs en Chine, avec 456 points, soit 96 points au-dessus de la note minimale de passage. iFlytek Health déploie désormais ses capacités d'IA dans plus de 50 hôpitaux situés dans sa province natale d'Anhui, en Chine, afin de fournir un soutien aux médecins généralistes dans le cadre du diagnostic et du traitement, ainsi que de l'interprétation des images médicales incluant l'imagerie mammaire. iFlytek Health, sa division de santé établie en 2016, est dirigée par le Dr Tao Xiaodong, PDG, technologue expérimenté de chez Philips et GE Healthcare, qui apporte une riche expertise en imagerie médicale ainsi qu'en diagnostic assisté par ordinateur. Le Dr Tao rejoint également le conseil d'administration de Cyrcadia Asia.

Cyrcadia clôture sa pré-série A avec une levée de fonds qui s'élève au total à 3,8 millions USD. Suite à l'initiative d'iFlytek dans le cadre de la série d'investissement, plusieurs autres fonds d'investissement asiatiques et investisseurs privés se sont engagés. Le financement de pré-série A permettra à Cyrcadia d'achever le développement du produit et de se lancer à Hong Kong, ainsi que sur d'autres marchés asiatiques fin 2018. Le dispositif de Cyrcadia est un patch révolutionnaire doté de capteurs qui se porte sous le soutien-gorge et qui, en étant porté deux heures chaque mois, permet aux femmes de surveiller leur santé mammaire à partir d'une application sur leur téléphone mobile. La technologie recourt à l'IA basée dans le cloud pour surveiller les évolutions métaboliques circadiennes qui se sont avérées en corrélation avec l'apparition d'un cancer. La technologie offre des avantages particuliers en Asie, où la participation au dépistage est faible, où les taux d'incidence de cancer augmentent, et où la majorité de la population de sexe féminin présente des tissus mammaires denses, pour lesquels les technologies d'imagerie traditionnelles sont moins précises.

Le lancement de Cyrcadia en Asie s'appuie sur plus de 10 années de recherche, sur des essais étendus aux États-Unis, ainsi que sur l'existence d'une autorisation 510k de la FDA américaine. Le développement du produit est soutenu par Nypro, division spécialisée dans les dispositifs médicaux de Jabil (NYSE : JBL), société mondiale de services de fabrication, et la production devrait débuter au sein de l'installation de Nypro située à Shanghai au cours de l'été 2018.

Commentant l'opération, Tao Xiaodong a déclaré : « Nous sommes ravis de jouer un rôle de premier plan dans le développement et le lancement de la technologie de Cyrcadia. Bien qu'iFlytek tire d'ores et déjà parti de la puissance de l'IA dans le domaine de la santé, la technologie de Cyrcadia, qui s'appuie sur les évolutions métaboliques pour détecter la maladie, est susceptible de surmonter plusieurs des inconvénients actuels de l'imagerie et de l'interprétation humaine. Nous sommes également enchantés par la promesse de la technologie de Cyrcadia en tant que dispositif portable pour les consommateurs, qui fournit aux femmes un contrôle en temps réel, à leur propre convenance. À l'heure où la base d'utilisateurs de Cyrcadia se développe, cette technologie est susceptible de devenir la plus grande base de données de santé mammaire et d'incidence de cancer du sein au monde, et nous espérons apporter dans un avenir proche une contribution majeure dans le recherche, la prévention et le traitement de cette maladie. »

Rob Royea, PDG et président de Cyrcadia Asia, a déclaré : « Nous sommes ravis du soutien d'iFlytek à la fois en tant qu'investisseur et partenaire stratégique à la pointe de l'IA et de la santé. La technologie de Cyrcadia permettra aux femmes de contrôler leur santé mammaire avec davantage de confort et de souplesse que les méthodes de dépistage actuelles, et sauvera probablement des vies via la détection de cancers à un stade plus précoce, lorsqu'ils peuvent être traités plus facilement, souvent sans chimiothérapie. Le partenariat avec iFlytek ouvre de nombreuses voies pour le déploiement d'applications d'IA basées dans le cloud destinées à améliorer le diagnostic du cancer du sein pour tous les cliniciens. »

En parallèle de cet investissement, iFlytek et Cyrcadia Asia exploreront la manière d'intégrer la technologie de Cyrcadia dans les offres de santé d'iFlytek en Chine. Cyrcadia Asia procédera à une levée de fonds de série A au troisième trimestre 2018 afin de financer la poursuite de son expansion en dehors de ses marchés de lancement.

À propos d'iFlytek

Fondée en 1999, iFLYTEK s'engage dans le recherche sur l'intelligence de la parole et dans l'exploration des formes les plus naturelles d'interaction entre l'homme et la machine. iFLYTEK est entrée à la Bourse de Shenzhen en 2008 (code action : 002230). Les technologies intelligentes de parole et d'intelligence artificielle d'iFLYTEK, telles que la synthèse de la parole, la reconnaissance de la parole, l'évaluation de la parole et le traitement du langage naturel, comptent parmi les plus évoluées au monde.

iFLYTEK possède une part de part de marché supérieure à 70 % sur le marché chinois de la parole. La société a lancé la première « Plateforme ouverte iFLYTEK » au monde, qui offre une capacité intelligente d'interaction par la parole au secteur de l'Internet mobile (à la fin du mois de mai 2018, on comptait plus de 850 mille partenaires de projet et plus d'1,9 milliard d'utilisateurs finaux promouvant l'application des technologies intelligentes de la parole et d'intelligence artificielle dans les secteurs de l'éducation, des téléphones mobiles, de l'automobile, des appareils électroménagers, ainsi que dans d'autres secteurs, desservant des millions de ménages). Dans le même temps, iFLYTEK intègre des capacités d'IA et l'intelligence de la parole dans des scénarios de style de vie, tels que l'application mobile IFLY Smart Input APP, Easy Trans Smart Translator, l'enceinte intelligente Dingdong, etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://iflytek.com/en/index.html

À propos de Cyrcadia Asia

Fondée à Hong Kong en 2017, Cyrcadia Asia exerce ses activités dans le cadre d'un accord stratégique de licence et de coopération avec la société américaine Cyrcadia Inc, en vue de fabriquer et commercialiser en exclusivité la solution Cyrcadia pour une distribution sur les marchés d'Asie. La technologie protégée par un brevet s'appuie sur plusieurs années de recherche en IA et sur 250 essais sur des patients ayant révélé une corrélation élevée, mesurée par rapport aux pathologies réelles, entre les perturbations du rythme métabolique circadien et l'apparition de cancer du sein invasif pour les tissus. La technologie de Cyrcadia a fait l'objet de nombreux éloges et articles de presse, dont deux prix Cannes Lions pour l'innovation et l'autonomisation des femmes, un prix Clio, ainsi qu'un film documentaire intitulé « Detected », produit par Ironbound Films et disponible sur Amazon Prime. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cyrcadia.asia.

