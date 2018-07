Une première pour la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE de Bombardier au salon de l'aéronautique de Farnborough 2018







MONTRÉAL, 16 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a dévoilé l'intérieur du premier avion régional CRJ Series doté de la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE, le jour même de l'ouverture du salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.



Bombardier a profité de sa cérémonie d'inauguration au salon pour présenter la nouvelle cabine en compagnie de Delta Air Lines et de Zodiac Aerospace, respectivement client de lancement et fournisseur de la cabine.

« Notre produit évolue, et ce concept distinctif de cabine représente la toute dernière innovation pour notre très fructueux programme de biréacteurs régionaux, a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. Ce concept de cabine ajoutera de la valeur pour les compagnies aériennes ? les commentaires sont déjà très positifs, comme en fait foi notre récent élan sur le marché. »

Le biréacteur régional CRJ900 en exposition statique au salon porte la livrée de Delta Air Lines et il est muni de la cabine ATMOSPHÈRE.

Bombardier soulignera également sa présence au salon de l'aéronautique, qui se déroule du 16 au 20 juillet, en exposant un biturbopropulseur Q400 aux couleurs d'Ethiopian Airlines, et un biréacteur d'affaires Global 6000 doté de la cabine Premier.

L'exposition statique et le chalet de Bombardier se trouvent aux emplacements OE26 et A5, respectivement.

À propos de la cabine ATMOSPHÈRE

La nouvelle cabine ATMOSPHÈRE hausse la barre en matière d'expérience des passagers dans le segment de marché des biréacteurs régionaux. Au nombre des principales caractéristiques du nouvel intérieur, il a une aire de séjour améliorée, la capacité de ranger les valises les roulettes d'abord, des toilettes plus spacieuses et un plus grand nombre de solutions de connexion. Tous ces éléments sont intégrés à une allure et à des choix de matériaux contemporains. En fait, la conception de la cabine ATMOSPHÈRE permet à chaque passager de transporter et de ranger une valise à roulettes surdimensionnée dans les compartiments à bagages de la cabine de l'avion, ce qui réduit la quantité de bagages à enregistrer au comptoir ou à la porte d'embarquement. Pour en savoir plus, visitez le site : DiscoverAtmosphere.com

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

