Le programme Mannheim & Tongji de double diplôme de MBA pour cadres supérieurs se classe 58e au palmarès 2018 des Executive MBA pour The Economist







SHANGHAI, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- The Economist a publié le 3 juillet son classement des Executive MBA pour l'année 2018. Le double diplôme de Mannheim & Tongji d'Executive MBA (EMBA, maîtrise en administration des affaires pour cadres de haut niveau), a pris part à cette enquête pour la première fois et a atteint la 58e place au classement général.

La détermination des classements repose sur une évaluation de deux paramètres essentiels : développement personnel / acquis de connaissances, et évolution de carrière. Le programme Executive MBA de Mannheim & Tongji a été désigné parmi les dix meilleurs d'après trois indicateurs clés : 1. 1er pour la proportion du personnel enseignant titulaire d'un doctorat ; 2. 7e pour le nombre de cours assurés à l'extérieur de la Chine ; 3. 3e pour la proportion de diplômés du programme obtenant une augmentation de salaire dans les deux années suivant l'obtention de leur diplôme.

C'est la quatrième fois que ce programme figure dans un classement EMBA. Il s'était en effet classé parmi les 50 premiers Executive MBA pour le classement du Financial Times en 2017 et avait remporté la 14e place pour celui de Quacquarelli Symonds (QS) en 2017 et en 2018.

Plus important encore, le programme d'Executive MBA de Mannheim & Tongji est de plus en plus reconnu par les autorités mondiales établissant les niveaux des enseignements. Ce programme est entré à ce jour sur les listes établies par QS, le Financial Times et The Economist pour devenir le double diplôme d'Executive MBA de prédilection pour les individus de talent.

