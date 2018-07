LaPresse : l'Europe rend hommage à Abdellatif Hammouchi, le directeur général de la sécurité au Maroc







Une grande partie de la presse marocaine considère Abdellatif Hammouchi comme « l'homme qui ne dort jamais » et « l'homme le mieux informé au Maroc ». Comme El Pais l'a rapporté dans un long article qui lui a été consacré, c'est un personnage qui est admiré au sein de la police et craint dans d'autres sphères de la société, des djihadistes aux jeunes d'Al Hoceima qui ont manifesté en 2016. La vérité est qu'aucun groupe djihadiste n'a mené d'attaque au Maroc au cours des sept dernières années, et une grande partie du mérite en revient à Abdellatif Hammouchi. Par ailleurs, n'importe quel expert du djihadisme sait que la sécurité de l'Europe est liée à la coopération avec cet officier de police, diplômé en droit et père de quatre enfants, né en 1966 dans une famille humble de la ville de Taza, au nord du pays.

Il occupe le poste de directeur général de la surveillance du territoire (DST, responsable de la lutte contre le terrorisme, forte de 8 000 agents) depuis 2005 et, depuis 2015, celui de directeur général de la sûreté nationale (DGSN, forte de 30 000 hommes). Le 20 février 2014, il se trouvait à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Paris lorsque quatre membres de la police judiciaire française sont apparus sur le pas de sa porte suite à des accusations de torture. M. Hammouchi a refusé de comparaître devant les tribunaux français et la coopération judiciaire entre Rabat et Paris a été gelée pendant un an. Toutefois, en juin 2015, l'assemblée nationale française a approuvé un accord de coopération en vertu duquel les plaintes déposées en France contre des ressortissants marocains accusés de crimes au Maroc sont envoyées « en priorité » à Rabat, même si les victimes sont françaises.

Selon Amnesty International et Human Rights Watch, l'accord favorise l'impunité pour les responsables marocains accusés de violer les droits de l'homme. Mais la France n'a pas fait marche arrière. En février 2015, Abdellatif Hammouchi était nommé Officier de la Légion d'honneur. Lorsque se sont produites les attaques du 13 novembre 2015 à Paris, l'intervention du Maroc a été essentielle pour permettre aux autorités françaises de trouver le cerveau des attaques, le belgo-marocain Abdelhamid Abaaoud, qui a été tué peu de temps après, à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris. En avril 2015, le gouvernement espagnol a également honoré Abdellatif Hammouchi en lui remettant l'Ordre du Mérite des corps policiers.

En 2017, le rôle de la police a été crucial pour écraser les manifestations d'Al Hoceima. Les protestations ont été réprimées après plusieurs mois d'arrestations, condamnées comme étant arbitraires et non fondées par diverses organisations de défense des droits de l'homme. Cela n'a pas modifié les relations d'Abdellatif Hammouchi avec les autorités européennes qui espèrent qu'elles se poursuivront pendant de nombreuses années. Rien ne suggère le contraire.

