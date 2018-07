AMPAC Fine Chemicals va être rachetée par SK Holdings







RANCHO CORDOVA, Californie, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AMPAC Fine Chemicals (« AFC »), une grande entreprise de façonnage pharmaceutique (« CDMO ») aux États-Unis, a annoncé qu'elle serait rachetée par SK Holdings (« SK »), une société de holding d'investissement appartenant à SK Group (Corée du Sud). Cette acquisition est la plus grande transaction de fusion-acquisition annoncée dans le secteur pharmaceutique coréen.

Depuis février 2014, AFC est détenue par H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société mondiale de capital-investissement. Sous le contrôle de H.I.G., AFC a élargi son empreinte de fabrication dans ses installations de Rancho Cordova (Californie), lancé AMPAC Analytical, acquis une usine de pointe à Petersburg (Virginie), sensiblement renforcé son portefeuille de produits, et connu une croissance à la pointe du secteur chaque année depuis son acquisition.

SK rachète AFC en raison de ses capacités uniques, de ses installations de tout premier plan, de l'excellence de sa réputation, de ses effectifs exceptionnels et de son grand potentiel de croissance. AFC est la seule opération CDMO de SK aux États-Unis, et elle jouera une part essentielle dans le développement de SK en tant que leader mondial de la fabrication de produits pharmaceutiques.

« Les produits pharmaceutiques constituent l'un des grands piliers de SK Holdings, et l'acquisition d'AFC est une étape importante pour devenir un acteur mondial sur le marché », explique Donghyun Jang, PDG de SK Holdings. M. Jang ajoute : « Les capacités d'AFC en matière de développement et de fabrication, et ses antécédents excellents en matière de réglementation, complémentent à merveille SK. »

Pour Aslam Malik, PDG d'AFC : « Nous sommes heureux de rejoindre SK Holdings. SK et AFC sont hautement complémentaires et, avec la forte présence de SK en Europe et en Asie, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un portefeuille beaucoup plus vaste de produits, y compris une chaîne logistique mondiale. Ensemble, nous réaliserons l'objectif de SK qui est de devenir un façonnier mondial de tout premier plan. »

À PROPOS D'AMPAC FINE CHEMICALS

AFC est une société américaine dotée de capacités éprouvées dans le domaine du développement de procédés, de la mise à l'échelle et de la production commerciale conforme aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP) d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de produits intermédiaires agréés pour des clients dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Ses installations de production spécialement conçues et son personnel chevronné permettent à AFC de produire en toute sécurité des composés hautement énergétiques à l'échelle commerciale. En outre, les autres plateformes technologiques d'AFC incluent la production de composés très puissants, de procédés continus et la séparation chromatographique à l'échelle industrielle à l'aide de la chromatographie en lit mobile simulé, ainsi que des services analytiques destinés à l'industrie pharmaceutique. Les opérations d'AFC sont situées à Rancho Cordova et El Dorado Hills (Californie), à La Porte (Texas) et à Petersburg (Virginie). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ampacfinechemicals.com.

À PROSPOS DE SK HOLDINGS

SK Holdings continue de renforcer la valeur de son portefeuille en réalisant des investissements stratégiques à long terme avec un certain nombre de filiales compétitives dans plusieurs secteurs, y compris ceux de l'énergie et des produits chimiques, de l'information et des télécommunications, et des semiconducteurs. En outre, SK Holdings s'attache à renforcer l'assise de sa croissance grâce à une gestion rentable et pratique fondée sur la stabilité financière, tout en accroissant la valeur de l'entreprise en investissant dans de nouvelles entreprises porteuses de croissance future. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.sk.com/en/index.jsp.

Communiqué envoyé le 16 juillet 2018 à 03:00 et diffusé par :