RMS Automotive signe une prolongation de contrat de trois ans avec Mazda Motors UK

L'engagement à long terme envers l'innovation et le leadership en matière de remarketing constitue un événement marquant dans un partenariat de 14 ans au total.

RMS Automotive, fournisseur de premier plan de solutions de gestion des stocks de véhicules et de plateformes de remarketing, a récemment renforcé son partenariat avec Mazda Motors UK grâce à un nouvel accord de prolongation de contrat de trois ans, donnant ainsi le ton aux célébrations de leur partenariat de 14 ans.

RMS a présenté en 2007 une plateforme en ligne de remarketing de gros, qui a permis à Mazda de maintenir et de contrôler la visibilité sur toute de sa gamme de véhicules, et aussi de prendre de meilleures décisions aidant Mazda à améliorer la valeur du remarketing par une réduction du temps, une augmentation des résidus et une diminution des dépenses d'amortissement. Tout cela dans une interface fiable et facile d'utilisation.

Pour continuer à soutenir le plan de croissance stratégique de Mazda, RMS est passée d'un modèle géré par les données à une solution basée sur l'expérience. Les utilisateurs bénéficient d'options d'enchères, d'achat et de livraison flexibles via le remarketing multicanal. Ce système robuste permet de surveiller les activités en temps réel, tout en ayant accès aux données historiques et aux informations sur les véhicules basées sur le numéro VIN.

« RMS Automotive apporte une valeur énorme à nos opérations de remarketing de voitures d'occasion. Nous avons vécu de formidables succès tout au long de notre relation. Son engagement sans cesse répété envers l'innovation et l'aide qu'elle a apportée à Mazda pour qu'elle atteigne ses objectifs ont joué un rôle dans notre décision de poursuivre notre collaboration sur le long terme », a déclaré Steve Tomlinson, responsable des opérations de flotte chez Mazda Motors UK.

Le portail Web amélioré pour les concessionnaires optimise l'expérience client en leur permettant d'y avoir accès sur n'importe quel appareil, à tout moment et partout.

« Le nouveau portail vise à créer une expérience utilisateur véritablement positive à la fois personnelle, convaincante et inoubliable, basée sur la compréhension des clients finaux. Nous nous sommes engagés à amener les clients vers l'innovation et le succès tout en satisfaisant leurs besoins », a indiqué Sebastian Fuchs, directeur principal des ventes et du marketing chez RMS Automotive en Europe.

