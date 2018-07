Ortho Clinical Diagnostics commercialise de nouveaux MicroTip Partnership Assays pour les tests du diabète, des maladies cardiaques et maladies rénales, en collaboration avec Diazyme Laboratories, Inc.







Les protéines sériques glyquées, la lipoprotéine (a) et la cystatine C peuvent désormais être dosées sur le système intégré VITROS® 5600 et le système de chimie VITROS® 4600.

RARITAN, New Jersey, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), un leader mondial en diagnostics in vitro, en collaboration avec Diazyme Laboratories, Inc., propose trois nouveaux Microtip Partnership Assays à ses clients. Le programme Microtip Partnership Assay (MPA) permet à Ortho de valider et d'offrir des tests ésotériques à forte valeur, répondant à l'évolution des exigences des laboratoires d'aujourd'hui. Les analyse des protéines sériques glyquées , la lipoprotéine (a) (Lp (a)), et la cystatine C permettent à Ortho d'élargir son offre dans trois contextes pathologiques clés : diabète, maladies cardiaque et maladies rénales.

« Notre programme MicroTip Partnership Assay nous permet d'étendre notre menu avec de nouveaux tests innovants », a déclaré Robert Yates, directeur d'exploitation d'Ortho. « Ortho est un leader dans les domaines du diabète, des maladies cardiaques et des dysfonctionnements rénaux. Les trois nouveaux essais que nous vous présentons aujourd'hui renforcent cette position et cet engagement. »

Le test des protéines sériques glyquées enrichit et élargit le menu d'Ortho pour le diabète, s'ajoutant aux récents lancements de l'insuline, du peptide C et du bêta-hydroxybutyrate (MPA). La surveillance glycémique est critique pour prévenir ou retarder les complications et les comorbidités liées au diabète.

La Lipoprotéine Lp (a) développe l'offre des marqueurs cardiaques d'Ortho en tant que test important pour les patients qui peuvent avoir un facteur de risque génétique pour une maladie cardiovasculaire prématurée, notamment une stratification du risque pour l'infarctus du myocarde et de l'attaque vasculo-cérébral (AVC).

La cystatine C est un marqueur clé pour le diagnostic précoce de la insuffisance rénale chronique qui vient compléter le test de la créatinine sérique. La combinaison de la cystatine C et de la créatinine sérique peut améliorer la précision prédictive pour la mortalité et l'insuffisance rénale en phase terminale car elle est un marqueur plus sensible dans la « zone grise de la créatinine ».

Les tests seront commercialisés en premier aux États-Unis, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Ortho Clinical Diagnostics est un fournisseur mondial de dispositif de diagnostics in vitro au service des laboratoires cliniques et des laboratoires spécialisés en immunohématologie.

Dans les hôpitaux, les réseaux hospitaliers, les banques du sang et les laboratoires libéraux dans plus de 125 pays et territoires, les produits et services d'Ortho permettent aux professionnels de santé de prendre des décisions thérapeutiques éclairées.

Pour la transfusion sanguine, les produits de détermination des groupes sanguins d'Ortho permettent d'assurer que chaque patient reçoit un sang sûr, du groupe approprié et dans de bonnes quantités. Ortho développe des technologies ainsi que des outils d'automatisation, de gestion et d'interprétation des informations pour les laboratoires cliniques du monde entier, afin de les aider à fonctionner de manière plus efficace et efficiente et à améliorer les soins dispensés aux patients. Ortho a pour mission d'améliorer et de sauver des vies grâce aux diagnostics et y parvient en réimaginant ce qui est possible. C'est ce qui définit Ortho depuis plus de 75 ans et c'est ce qui motive Ortho. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.orthoclinicaldiagnostics.com.

