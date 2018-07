Bo Shen jouera un rôle stratégique au sein du conseil consultatif de Plair après la participation de Fenbushi Capital dans la vente de jetons de Plair







HONG KONG, 16 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Plair a le plaisir d'annoncer que Fenbushi Capital a participé à la prévente de jetons de la Plair Foundation. Bo Shen, fondateur de Fenbushi Capital et GF Network, rejoint également le conseil consultatif de Plair et construit actuellement un écosystème de jeux de sports électroniques véritablement novateur qui habilite et récompense les joueurs, les joueurs amateurs, les férus de jeux et les communautés de jeux de sports électroniques.

Bo Shen est le fondateur de Fenbushi Capital et GF Network. C'est le premier fonds de capital-risque chinois axé uniquement sur les sociétés de chaînes de blocs et il est également l'un des plus grands. Fenbushi Capital « croit fermement que la technologie de chaînes de blocs jouera un rôle important pour apporter la transparence, l'efficacité et la robustesse dans l'économie mondiale », comme indiqué dans leur déclaration de mission. Fenbushi Capital s'aligne aux valeurs fondamentales de la Plair Foundation, car il y voit une complémentarité stratégique et les moyens d'exécution de reprise de l'industrie de cent milliards USD.

« Nous sommes enthousiasmés par les possibilités offertes, elles permettent aux deux parties de tirer parti des objectifs communs et des réseaux au sein des écosystèmes de la chaîne de blocs. Ce partenariat est le début d'une série de partenariats commerciaux pour soutenir et développer la plateforme Plair », a déclaré Bo Shen.

L'équipe de Plair continue d'établir des partenariats solides dans les secteurs de la chaîne de blocs et de sports électroniques/jeux et occupe de plus en plus vite un large segment du marché général des sports électroniques et des jeux. Nous avons hâte d'annoncer de futurs partenariats dans les mois à venir.

