Bo Shen jouera un rôle stratégique auprès du conseil consultatif de Plair après la participation de Fenbushi Capital dans la vente de jetons de Plair







HONG KONG, 16 juillet 2018 /CNW/ - Plair est heureuse d'annoncer que Fenbushi Capital a participé à la prévente de jetons de Plair Foundation. Bo Shen, fondateur de Fenbushi Capital et de GF Network, se joint aussi au conseil consultatif de Plair et aide à établir un écosystème de jeux de sports électroniques véritablement perturbateur qui habilite et récompense les joueurs de sports électroniques, les joueurs amateurs, les passionnés ainsi que les collectivités de jeux.

Bo Shen est le fondateur de Fenbushi Capital et de GF Network. Il s'agit du premier et de l'un des plus grands fonds de capital-risque axé exclusivement sur les sociétés de chaîne de blocs. Fenbushi Capital « croit fermement que la technologie de chaîne de blocs jouera un rôle prépondérant dans l'augmentation de la transparence, de l'efficience et de la robustesse de l'économie mondiale », comme l'indique sa mission. Fenbushi Capital partage les valeurs fondamentales de Plair Foundation, ce qui en fait un appariement stratégique et permet de mettre en oeuvre la prise de contrôle d'une industrie valant des centaines de milliards de dollars.

« Nous sommes très motivés par les possibilités offertes, permettant aux deux entités de tirer davantage parti des objectifs et des réseaux communs des écosystèmes de chaîne de blocs. Ce partenariat marque le début d'une série d'ententes commerciales qui soutiendront la plate-forme Plair et la feront croître. » - Bo Shen

L'équipe Plair continue de nouer des partenariats forts tant dans l'industrie de la chaîne de blocs que dans celle des jeux et des sports électroniques, et elle consolide rapidement un vaste segment de ces marchés généraux. Nous sommes impatients d'annoncer de nouvelles ententes dans les prochains mois.

