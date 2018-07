Une enquête de Glocalities : le rêve de Mandela est menacé par le pessimisme mondial







Une enquête mondiale publiée par Glocalities à la veille du centenaire de la naissance de Nelson Mandela et du discours à la mémoire de Mandela qu'Obama prononcera le 17 juillet, à Johannesburg

Une enquête menée dans 26 pays par Glocalities auprès de 31 786 personnes révèle que 84 % de la population mondiale pense à tort que l'extrême pauvreté a augmenté ou est restée identique. En réalité, l'extrême pauvreté a diminué de 50 % au cours des vingt dernières années (chiffre du PNUD, Programme des Nations unies pour le développement). En 2005, Mandela a exhorté les dirigeants du monde entier à « agir avec courage et vision » pour en finir avec la pauvreté (http://www.mandela.gov.za/mandela_speeches/2005/050203_poverty.htm). Bien que le monde ait déjà effectué la moitié du chemin vers la réalisation de son rêve, les gens sont très pessimistes et peu informés des progrès réalisés. Le manque d'espoir sape la campagne des Objectifs mondiaux des Nations unies. Le pessimisme est particulièrement répandu dans le monde occidental et il alimente les mouvements populistes qui divisent. L'enquête mondiale a été menée par le cabinet de recherche Glocalities, basé à Amsterdam, en collaboration avec Global Citizen et avec le financement de la Fondation Bill & Melinda Gates. Les entrevues ont eu lieu en janvier et février 2018.

Les dirigeants de la génération Y sont pleins d'espoir et prêts à passer à l'action

Les 16 % de personnes qui sont informées des progrès réalisés en termes de lutte contre la pauvreté dans le monde sont beaucoup plus optimistes quant à l'avenir que la majorité de ceux qui ne sont pas au courant de ces progrès. Ces personnes, en particulier les dirigeants de la génération Y, sont également beaucoup plus positives sur l'avenir de l'égalité des sexes, la stabilité internationale et les conditions de vie des populations du monde entier. Ils peuvent faire la différence nécessaire à la réalisation des 17 objectifs mondiaux de l'ONU à l'horizon 2030, comme l'absence de pauvreté, l'éducation de qualité, l'action pour le climat, le travail décent et la croissance économique.

Obama s'adresse aux dirigeants de la génération Y dans son discours : https://www.nelsonmandela.org/content/page/annual-lecture-2018

Martijn Lampert, directeur de recherche de Glocalities, a déclaré :

« Les meilleures nouvelles de notre génération passent largement inaperçues. Le temps est venu de faire savoir au monde que nous avons déjà parcouru la moitié du chemin qui nous conduit à l'éradication de l'extrême pauvreté. La génération Y peut devenir la grande génération que Mandela a imaginée. »

Michael Sheldrick, directeur politique de Global Citizen, a déclaré :

« Les résultats de l'enquête sont alarmants. En ces temps d'incertitude, nous avons besoin de dirigeants capables d'inspirer et de rallier l'élan public derrière les objectifs mondiaux de développement durable. »

Glocalities conseille de faire passer la Campagne des objectifs mondiaux à un niveau supérieur. Global Citizen organise le Global Citizen Festival: Mandela 100 en l'honneur de Mandela.

Pour en savoir plus et prendre connaissance du rapport, rendez-sur vous : http://www.glocalities.com/mandela ou https://we.tl/SsnG1X3Oef

