Artprice: comment la Chine est devenue le Leader mondial du Marché de l'Art: "Chine, un million d'artistes" de Jean-Michel Carré sur Arte du 15 au 22/07/2018

Sur Arte France Allemagne d'aujourd'hui jusqu'au 22/07/2018 (Arte+7 ou Vod DVD) le film "Chine, un million d'artistes" de Jean-Michel Carré est disponible à cet adresse:

https://www.arte.tv/fr/videos/060803-000-A/chine-un-million-d-artistes/

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )



Le célèbre réalisateur Jean-Michel Carré, spécialiste historique de la Chine (2011: "Chine le Nouvel Empire du Monde" 2013, "Chine le Nouvel Empire) signe un documentaire exceptionnel de 52mn montrant selon Arte le "gigantisme des ateliers, prolifération des artistes et des lieux d'exposition, écoles d'art qui ne désemplissent pas : décryptage de la frénésie d'art contemporain qui a saisi l'Empire du Milieu, avec de grands noms comme Ai Weiwei, Cang Xin ou He Yunchang."

Thierry Ehrmann, sculpteur et fondateur d'Artprice est le seul intervenant occidental à apparaître dans cette production majeure, car Artprice historiquement a été la première au Monde à briser le tabou en certifiant chiffres et audits en Chine à l'appui en 2012: "La Chine est n°1 mondial du Marché de l'Art devant les USA".

Arte: "En 2012, la Chine est devenue numéro un mondial du marché de l'art. Gigantisme des ateliers, prolifération des artistes et des lieux d'exposition, écoles d'art qui ne désemplissent pas... Comment expliquer ce phénomène ? Quelles formes ce pays, hier "usine" du monde et aujourd'hui "atelier artistique" planétaire, invente-t-il ?

Depuis la fin de l'ère maoïste, les créateurs ont peu à peu rompu avec les directives esthétiques du Parti."

Ce documentaire montre à lui seul le raisonnement implacable d'Artprice de la nécessité historique d'être au coeur de l'Intranet chinois avec son partenaire étatique chinois Artron car l'avenir du Marché de l'Art s'inscrit indiscutablement en Chine.

