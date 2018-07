Déploiement d'un Centre de pédiatrie sociale en communauté dans le quartier Saint-Pierre







MONTRÉAL, le 15 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Lachine soutiendra financièrement le déploiement d'un centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) dans le quartier Saint-Pierre, afin d'offrir des services en santé auprès des familles en situation de vulnérabilité.

Il s'agit d'un investissement d'un montant de 75 000 $ qui servira à mandater les services professionnels nécessaires à la préparation des plans et à la réalisation des travaux d'aménagement du centre. Différents espaces seront donc aménagés dans le Centre Fernand-Laplaine, situé au 183, rue des Érables dans le quartier Saint-Pierre.

On y retrouvera un espace clinique, un lieu de rencontre avec l'enfant et son entourage, un espace de jeux et d'observation, un endroit de rencontre individuelle avec un intervenant, un coin de rangement et finalement, un bureau pour la direction du CPSC. « Je suis heureuse que Lachine puisse contribuer ainsi de manière significative à améliorer la qualité de vie des enfants des familles vulnérables et offrir un espace adéquat pour accueillir les partenaires venus répondre aux besoins particuliers de ces enfants », souligne Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement.

La pédiatrie sociale en communauté est une approche novatrice de médecine intégrative qui mise sur les forces de l'enfant, de sa famille et de sa communauté. Son modèle vise à dépister ainsi qu'à réduire les sources et les impacts du stress toxique vécu dans l'enfance. « Cette clinique permettra aux enfants et à leur famille de bénéficier de l'expertise de la médecine, des sciences sociales et du droit, le tout dans un lieu accueillant et chaleureux » souligne Micheline Rouleau, conseillère de la Ville.

Ce projet repose sur le travail concerté des partenaires institutionnels et communautaires du milieu, dont le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île, Concert'Action Lachine, la Table de concertation jeunesse de Lachine, le Comité d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement de Lachine (CASUAL) et la Table de concertation petite enfance Dorval-Lachine.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 15 juillet 2018 à 07:00 et diffusé par :