Rêvez plus grand : billet gagnant de 60 millions de dollars au LOTTO MAX vendu à Ottawa







TORONTO, le 14 juill. 2018 /CNW/ - Ontariens, vérifiez vos billets! Le billet gagnant LOTTO MAX de 60 millions de dollars du tirage du vendredi 13 juillet 2018 a été vendu à Ottawa.

Le tirage d'hier soir a fait quelques heureux gagnants partout dans la province :

Deux billets gagnants MAXMILLIONS , chacun d'une valeur de 1 000 000 $ , ont été vendus à Toronto et à Richmond Hill . Un billet gagnant MAXMILLIONS , d'une valeur de 500 000 $ , a été vendu dans la région de Bowmanville .

, chacun d'une valeur de , ont été vendus à et à . Un billet gagnant , d'une valeur de , a été vendu dans la . Six billets gagnants pour des lots secondaires, d'une valeur unitaire de 175 009,30 $ , ont été vendus dans la région de Thornhill , la région de Windsor , à Toronto , à Kitchener , à Mississauga et à Whitby .

, ont été vendus dans la , la , à , à , à et à . Deux billets de ENCORE, d'une valeur de 100 000 $ chacun, ont été vendus à Mississauga et à Hamilton .

Les joueurs de loterie peuvent vérifier leurs billets à la page Numéros gagnants sur OLG.ca ou à l'aide de l'appli Loterie OLG.

Depuis le lancement de LOTTO MAX en septembre 2009, les joueurs de cette loterie en Ontario ont gagné plus de 4,2 milliards de dollars en lots, dont 58 gros lots et 452 lots MAXMILLIONS, partout dans la province.

Pour chaque jeu à 5 $, les joueurs de LOTTO MAX obtiennent trois séries de sept numéros entre un et quarante-neuf. Les joueurs doivent faire correspondre les sept numéros d'une série aux sept numéros tirés pour remporter le gros lot ou les lots MAXMILLIONS.

Le prochain gros lot LOTTO MAX est évalué à 25 millions de dollars. Pour participer au tirage de ce soir-là, les joueurs ont jusqu'au vendredi 20 juillet 2018, à 22 h 30, pour acheter des billets chez les détaillants d'OLG ou bien en ligne à l'adresse PlayOLG.ca.

Des gagnants à chaque tournant

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 47 milliards de dollars à la province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux ainsi que la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

Tout pour ici - 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Misez sur les connaissances.

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

LA LIGNE ONTARIENNE D'AIDE SUR LE JEU PROBLÉMATIQUE 1 888 230-3505

Available in English

SOURCE OLG Winners

Communiqué envoyé le 14 juillet 2018 à 12:51 et diffusé par :