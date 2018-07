Le ministre Duclos dirigera la délégation canadienne lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies de 2018 sur le développement durable







NEW YORK, le 14 juill. 2018 /CNW/ - Le Canada prend des mesures significatives pour assurer la prospérité, éliminer la pauvreté et protéger la planète. C'est pourquoi, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2015, le Canada et l'ensemble des pays membres ont adopté le Programme de développement durable à l'horizon de 2030 et ses 17 objectifs. Le gouvernement du Canada soutient fortement les efforts des Nations Unies et il s'est engagé à collaborer avec ses partenaires nationaux et internationaux pour faire progresser le Programme 2030 et bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère.

Le premier ministre Justin Trudeau a mandaté le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, pour coordonner la mise en oeuvre canadienne du Programme 2030, en collaboration avec ses collègues du Cabinet. Dans le cadre de son nouveau rôle, le ministre Duclos dirigera la délégation canadienne à New York, lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies de 2018 sur le développement durable, afin de présenter le premier Examen national volontaire du Canada. Cela mettra en lumière les progrès réalisés par le Canada dans le cadre du Programme 2030. Le ministre Duclos sera accompagné de représentants des provinces, des territoires, de municipalités, d'universités, de peuples autochtones, de la jeunesse et de la société civile.

Au cours du Forum, le Canada soulignera l'avancement du Programme 2030 au pays et à l'étranger. Plusieurs des priorités actuelles du gouvernement, telles que la croissance et le renforcement de la classe moyenne, la réduction de la pauvreté, la réconciliation avec les peuples autochtones, la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que la garantie d'accès à la justice pour l'ensemble des Canadiens, aident le Canada à réaliser les objectifs globaux du Programme 2030.

Le gouvernement du Canada rappellera également que seuls des partenariats efficaces qui rassemblent l'ensemble des pouvoirs publics, la société civile, les Autochtones, les intervenants et les partenaires pourront permettre de bâtir un pays plus sain, plus paisible et plus sécuritaire pour les générations à venir.

Citations

«?C'est un honneur de diriger la délégation canadienne au Forum politique de haut niveau ainsi que la mise en oeuvre du Programme 2030 par le Canada. Le Canada a fait des progrès dans la promotion des objectifs de développement durable, mais il reste encore beaucoup à faire pour éliminer la pauvreté et les inégalités, bâtir des sociétés plus prospères et plus paisibles et protéger la planète. Je me réjouis à l'avance de collaborer davantage avec nos partenaires sur les objectifs visant à s'assurer que personne n'est laissé pour compte.?»

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le 17 juillet 2018, le Canada présentera son premier Examen national volontaire?; l'un des principaux mécanismes de suivi et d'examen qui permettent aux pays d'exposer leurs progrès dans la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs de développement durable.

de ses objectifs de développement durable. Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a octroyé 49,4 millions de dollars sur 13 ans à compter de 2018-2019 à la formation d'une unité dédiée aux objectifs de développement durable qui coordonnera les efforts du Canada dans la réalisation des objectifs de développement durable tant à l'international qu'au pays et le financement des activités de surveillance et de communication de Statistique Canada. Par ailleurs, jusqu'à 59,8 millions de dollars sur 13 ans à compter de 2018-2019 seront octroyés, à même les ressources ministérielles existantes, aux programmes de soutien de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable au Canada.

Au cours des prochains mois, le ministre Duclos, en collaboration avec d'autres ministères, coordonnera l'élaboration d'une stratégie nationale, en sollicitant la participation des provinces, des territoires, des municipalités, des Autochtones et d'autres intervenants, qui catalysera les efforts à l'égard des objectifs de développement durable partout au pays.

EDSC s'affaire à mettre sur pied l'unité responsable des objectifs de développement durable. Celle-ci coordonnera et surveillera les activités liées à la mise en oeuvre de la stratégie nationale et produira des rapports à cet effet.

L'ensemble des ministres et des ministères et organismes fédéraux participeront à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable. Toutefois, le premier ministre Justin Trudeau a mandaté huit ministres qui deviendront les champions du Programme 2030 : le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains , la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable Carolyn Bennett , la ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau , le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos , la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patricia Hajdu , la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna , la ministre du Statut de la femme, l'honorable Maryam Monsef et la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Jane Philpott .

a mandaté huit ministres qui deviendront les champions du Programme 2030 : le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable , la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, l'honorable , la ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable , le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable , la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable , la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable , la ministre du Statut de la femme, l'honorable et la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable . En mai, Statistique Canada a lancé le Carrefour de données liées aux objectifs de développement durable, un site Web contenant des statistiques et des données extrêmement utiles pour suivre les progrès du Canada en matière d'objectifs de développement durable.

En juin 2017, le Canada a lancé sa Politique d'aide internationale féministe, qui vise à éliminer la pauvreté et à bâtir un monde plus paisible, plus inclusif et plus prospère.

