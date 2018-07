CannTrust va vers l'ouest ! - Les trois contrats d'approvisionnement en cannabis à usage récréatif de CannTrust dans l'Ouest canadien devraient dépasser les 17 000 kg par an







CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « Société », TSX : TRST), l'un des plus grands producteurs de cannabis autorisés du Canada, explose sur le marché de la consommation adulte avec ses trois premiers contrats d'approvisionnement en cannabis destiné à un usage récréatif. Les contrats combinés de Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba portant sur le cannabis normalisé de haute qualité de CannTrust sous trois marques à usage récréatif - Liiv, SYNR.G et Xscape - devraient dépasser les 17 000 kilos par an, surpassant de loin les projections initiales de ventes de CannTrust. La large gamme de produits comprend la fleur séchée, la cigarette pré-roulée, l'huile et les capsules. Ces produits seront en vente légale le 17 octobre 2018 chez des détaillants de cannabis et en ligne. CannTrust se réjouit de mettre cette dynamique positive à profit à l'heure où des contrats d'approvisionnement sont finalisés avec d'autres provinces.

« Ce n'est là que le début pour CannTrust ! Nous sommes aujourd'hui un fournisseur principal de confiance en Colombie-Britannique, dans l'Alberta et dans le Manitoba, grâce à la qualité inégalée de notre produit, notre valeur, nos innovations et notre expertise confirmée. Ces contrats d'approvisionnement surpassent nos attentes initiales et nous sommes énergisés à l'idée de travailler avec toutes les provinces et de développer nos relations avec elles, alors que nous continuons de signer des contrats à travers le pays. C'est un moment très excitant pour CannTrust et pour le Canada », a déclaré Brad Rogers, président de CannTrust.

CannTrust continue de regarder au-delà du 17 octobre avec des recherches innovantes axées sur la prochaine étape qui s'annonce sur le marché en pleine évolution du cannabis canadien. La société a plusieurs nouveaux produits en cours de développement, y compris des boissons chaudes, des boissons sportives et des produits alcoolisés infusés de THC et/ou de CBD, ainsi que des cigarettes électroniques facilitant l'inhalation.

Grâce à une planification poussée, CannTrust est prête à répondre à la demande croissante pour son cannabis normalisé de haute qualité. L'inventaire destiné aux marchés médical et récréatif sera cultivé dans la nouvelle installation de récolte perpétuelle unique en son genre de CannTrust à Niagara, dans l'Ontario. Cette installation est conçue pour offrir aux clients un accès constant à un produit de qualité supérieure et à des prix raisonnables. L'installation fonctionne actuellement à une production annualisée estimée à 50 000 kilos et, afin de répondre à la demande projetée, une nouvelle expansion de 600 000 pieds carrés est déjà financée et en cours. Dès que l'installation de Niagara sera entièrement opérationnelle, la production va plus que doubler à plus de 100 000 kilos et établira de nouvelles normes en termes de rentabilité sur le marché.

L'approche innovante et disciplinée de CannTrust et l'expertise scientifique qui a propulsé son succès dans le domaine médical seront appliquées à CannTrust et utilisées pour la différencier sur le marché de la consommation adulte. En promettant une qualité inégalée, les trois marques à usage récréatif de CannTrust fourniront un produit normalisé constant sur ce nouveau marché. En même temps, CannTrust maintient son engagement envers le marché médical et envers les patients qui dépendent de l'approvisionnement fiable en fleur séchée, en huiles de cannabis et en capsules végétaliennes de CannTrust.

