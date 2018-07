Les élèves de Nord Anglia Education soulèvent la question de la durabilité lors du High-level Political Forum à New York







Les étudiants de Nord Anglia ont partagé leurs idées sur la façon de rendre le monde meilleur avec des représentants gouvernementaux à New York

Le forum est l'événement principal du Global Goals Student Summit, avec 83 étudiants issus de 33 écoles

NEW YORK, 14 juillet 2018 /PRNewswire/ -- En collaboration avec l'UNICEF, des étudiants d'établissements d'enseignement secondaire de Nord Anglia Education, la principale organisation d'établissements scolaires de premier plan au monde, ont convergé à New York cette semaine, pour participer à des séminaires, des débats et avoir la possibilité de prendre la parole lors du Global Goals Student Summit 2018. Le principal événement du sommet a eu lieu aujourd'hui au siège des Nations Unies, où les étudiants sélectionnés ont pu faire des présentations lors du High Level Political Forum (HLPF).

Cette année, 83 étudiants issus de 33 écoles de Nord Anglia Education situées sur le continent américain, en Europe, au Moyen-Orient et en Chine ont rejoint le Student Summit à New York pour partager leurs réflexions sur la durabilité et pour parler de ce qui a été accompli dans leur propre communauté scolaire lors de la précédente année scolaire. Pendant le HLPF, ces étudiants ont exhorté les représentants gouvernementaux à intégrer des concepts et pratiques de durabilité dans les programmes scolaires dans l'intérêt des générations futures.

Le Student Summit, qui s'est tenu pour la deuxième fois à New York, est un événement prépondérant du travail annuel accompli par Nord Anglia Education sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, et notamment les actions menées dans le cadre du World's Largest Lesson. En plus des étudiants qui ont rejoint l'événement, des élèves issus de la famille des 55 écoles de Nord Anglia Education ont travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année scolaire pour sensibiliser davantage à la question des ODD, afin de créer des solutions pour le problème de durabilité.

Les ODD sont un ensemble de 17 objectifs définis par les Nations Unies qui concernent des questions relatives au développement socio-économique. L'idée est que les nations s'attellent à ces objectifs d'ici 2030 pour rendre le monde meilleur avec l'aide des citoyens, sociétés et étudiants. Cette année, les étudiants de Nord Anglia se sont efforcés d'atteindre :

l'objectif 11, qui cherche à assurer la durabilité des villes et des communautés ; et

l'objectif 12, qui a trait aux pratiques de consommation et de production responsables.

L'UNICEF invite chaque année des étudiants ambassadeurs de Nord Anglia pour présenter leurs idées sur les ODD lors d'un événement qui se déroule pendant le High Level Political Forum des Nations Unies organisé au siège des Nations Unies à New York. C'est une chance unique pour les étudiants de Nord Anglia de contribuer au débat et d'influencer la politique au plus haut niveau.

«?Chez Nord Anglia Education, nous donnons à nos étudiants les moyens d'avoir un impact positif sur leurs communautés individuelles et sur le monde au sens large?», a commenté Andrew Fitzmaurice, PDG de Nord Anglia Education. «?Grâce à notre collaboration avec l'UNICEF et World's Largest Lesson, les étudiants dans nos écoles ont travaillé assidûment pour imaginer des idées créatives concernant les communautés durables et pratiques de consommation responsables. Nous sommes impatients de voir comment ils influenceront le monde à travers leurs présentations lors du sommet à New York.?»

«?L'UNICEF est ravie que des écoles telles que celles de la famille de Nord Anglia Education utilisent World's Largest Lesson pour enseigner les ODD aux jeunes et les inciter à passer à l'action?», a déclaré Shannon O'Shea, directrice du partenariat et chef d'équipe Agenda 2030 à l'UNICEF. «?Le succès des ODD repose sur l'implication de nos enfants et des jeunes. Ceci est essentiel aussi bien pour leur propre développement en tant que citoyens du monde responsables, que pour la vitalité et la santé de nos communautés et pays.?»

