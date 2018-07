Spin Master tire parti d'un courant émergent en ajoutant Fuggler à son portefeuille de marques







TORONTO, July 14, 2018 /PRNewswire/ --

Curieusement, ce sont des monstres horribles qui contribuent à la stratégie de croissance mondiale de Spin Master

Spin Master Corp. (TSX : TOY ; http://www.spinmaster.com), société leader dans le monde du divertissement pour enfants a fait part de son acquisition des droits de Fuggler, l'une des lignes les plus singulières au monde de poupées en peluche à collectionner.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance pilotée par l'innovation, Spin Master explore en permanence le marché afin d'identifier de nouvelles tendances et opportunités. Originaires du Royaume-Uni, les drôles de vilains monstres Fuggler commencent à engendrer un véritable culte dû à leur nature décalée et extravagante. Chaque personnage exhibe un sourire ou une grimace unique de carnassier, et de gros boutons pour des yeux bien à lui. Ils ont un look parfaitement imparfait et leurs expressions espiègles sont irrésistibles.

Il existe plus de 50 personnages Fuggler à collectionner, présentés en taille 9 ou 12 pouces (environ 23 ou 30 centimètres). On peut se lancer à la recherche de pantins rares dont les dents et les yeux luisent dans l'obscurité. On trouve les Fuggler à Target, GameStop et Hot Topic, ainsi que chez d'autres détaillants spécialisés pour un prix de détail suggéré par le fabricant (PSDF) de (14,99 $ à 24,99 $US (environ 13 ? à 20 ?).

« En saisissant des occasions comme Fuggler, nous tirons parti de nos atouts concurrentiels et de notre portefeuille de marques, car ceci constitue un élément clé de notre stratégie de croissance mondiale. Nous cherchons à construire des marques novatrices qui trouvent un écho au niveau des émotions, qui présentent une forte attraction et aussi une différenciation de marque mondiale, » a souligné Ben Gadbois, président mondial et directeur d'exploitation de Spin Master. « Nous avons trouvé l'attrait non conventionnel de Fuggler complètement novateur et tout à fait aligné sur notre mission visant à repousser les limites de l'innovation, de la créativité et de l'amusement. Fuggler bénéficiera de notre infrastructure mondiale de distribution et de notre équipe de classe mondiale qui créera encore plus de tactiques disruptives pour connecter Fuggler et le consommateur. »

Pour en apprendre davantage sur Fuggler, visitez fuggler.com

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX : TOY ; http://www.spinmaster.com) est une société leader dans le monde du divertissement pour enfants. Elle crée, conçoit, fabrique, concède ses licences de brevets et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et objets de divertissement. Spin Master est renommée pour ses marques lauréates, parmi lesquelles Zoomer®, Bakugan®, Meccano®, et les jouets de l'année 2017 : Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a reçu 96 nominations du Toy of The Year (TOTY, Jouet de l'année) par la TIA (Association de l'industrie du jouet) et a remporté 28 victoires dans diverses catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour jouet novateur de l'année, plus que tous ses concurrents. À ce jour, Spin Master a produit six séries télévisées ; on peut citer le succès en 2007 de Bakugan Battle Brawlers et le tube actuel PAW Patrol, diffusé dans plus de 160 pays et territoires dans le monde. Spin Master emploie plus de 1500 personnes dans le monde avec des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Viêt Nam et en Australie.

CONTACT : Médias : Tara Tucker, vice-présidente, marketing mondial ; Communication, mediarelations@spinmaster.com

Communiqué envoyé le 14 juillet 2018 à 10:28 et diffusé par :