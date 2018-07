Festivals et événements - Saison été-automne 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 1,5 million de dollars au Festival Juste pour rire







QUÉBEC, le 14 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival Juste pour rire qui se déroule jusqu'au 29 juillet prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1,5 million de dollars pour soutenir cet événement majeur.

Depuis maintenant 36 ans, le Festival Juste pour rire allie galas, spectacles extérieurs et animation de rue pour le plaisir des petits et des grands, devenant ainsi une prestigieuse vitrine de l'humour pour les artistes d'ici et de l'international.

Le ministère du Tourisme attribue 1 million de dollars à l'événement par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. De plus, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire lui verse une somme de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Finalement, la Société de développement des entreprises culturelles, société d'État relevant du ministère de la Culture et des Communications, est aussi un partenaire important de cet événement et elle l'appuie depuis de nombreuses années.

Citations :

« Événement de renommée internationale bien ancré au Québec, le Festival Juste pour rire bonifie l'offre touristique québécoise en la rendant vivante et attrayante pour les touristes. J'invite la population et les visiteurs à assister en grand nombre aux différents spectacles qui y sont présentés, à participer aux activités proposées et à découvrir, ou redécouvrir, la ville de Montréal et ses environs. Voilà une belle façon d'avoir un aperçu de ce que le Québec peut offrir en été! »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Juste pour rire est l'un des plus importants festivals de la région métropolitaine. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cet événement qui a positionné Montréal comme une pionnière en événements d'humour à l'échelle internationale et qui continue de mettre en valeur des artistes d'ici et d'ailleurs. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Événement majeur de notre vie culturelle, ce festival incarne parfaitement notre joie de vivre et l'incontestable sens de l'humour des Québécoises et des Québécois. Par ailleurs, il contribue à conforter la place de Montréal dans le paysage des grandes capitales culturelles et participe fièrement à son rayonnement international. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir le Festival Juste pour rire 2018. Je vous invite à participer à cette grande fête de l'humour, dans toutes ses déclinaisons! »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Liens connexes :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire sur les médias sociaux :

https://twitter.com/MAMOTQC

http://www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://twitter.com/mccquebec

https://www.facebook.com/mccquebec

Société de développement des entreprises culturelles sur les médias sociaux :

https://twitter.com/la_sodec

https://www.facebook.com/SODEC.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 14 juillet 2018 à 10:00 et diffusé par :