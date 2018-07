Avis média - Un programme chargé pour la deuxième et dernière fin de semaine des Week-ends du monde

Les Week-ends du monde, présentés par Loto-Québec, vous réservent une deuxième fin de semaine haute en couleur et en émotion mettant en vedette plusieurs artistes internationaux réunis pour rendre hommage au continent africain, le défilé brésilien et...

Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre plus de 940 000 $ est allouée pour la...