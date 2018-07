Les terrains novateurs de la Coupe du monde de football donnent une impulsion internationale à la société britannique SIS Pitches







LONDRES, July 14, 2018 /PRNewswire/ --

Première finale à Moscou pour une surface hybride unique

La finale de la Coupe du monde de football de dimanche, la première à se jouer sur une surface de jeu haute technologie révolutionnaire, devrait apporter une impulsion de plusieurs millions de livres à SIS Pitches, la société anglaise à l'origine de cette innovation.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718014/Luzhniki_World_Cup_SISGrass.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/718015/SIS_Pitches_Team.jpg )



SIS Pitches a installé ses surfaces hybrides utilisant une technologie d'injection de fibres brevetée avec système d'aération du sous-sol dans six des 12 sites du tournoi, dont le stade Loujniki de 81 000 places à Moscou où se jouera le match décisif de dimanche entre la France et la Croatie.

Le terrain de Loujniki utilise du SISGrass, 95 % de gazon naturel renforcé par 5 % de fibres synthétiques, et SISAir, système d'aération unique capable d'évacuer des pluies torrentielles de la surface en cinq secondes, tout en optimisant l'humidité des racines grâce à un réseau de tuyaux souterrain.

George Mullan, PDG de SIS Pitches, déclare : « Avec environ un milliard de téléspectateurs prévus pour cette finale, il est absolument impératif que le terrain soit en parfaite condition malgré une utilisation de plus de 60 heures, l'équivalent d'une saison complète de Premier League, au cours des cinq dernières semaines. Un terrain 100 % gazon traditionnel n'aurait pas pu fournir un tel résultat.

« Personne n'a tari d'éloges sur la qualité du football au cours de ce tournoi et il ne fait aucun doute que nos terrains ont offert à Modri?, à Lukaku, à Mbappé et à Kane une plateforme exceptionnelle pour s'exprimer. Les réactions de toutes les personnes concernées ont été des plus positives. C'est la première fois que ces technologies sont combinées lors d'une Coupe du monde de football et tout a bien fonctionné. »

Les six stades de la Coupe de monde de football qui utilisent du SISGrass sont Loujniki, Spartak, Samara, Kaliningrad, Saransk et Rostov.

Après avoir installé plus de 80 surfaces hybrides dans le monde, notamment dans les stades de Premier League de Chelsea, de Newcastle United, de Fulham et de Bournemouth, du Celtic, le champion écossais, et du complexe de l'association de football anglaise St George's Park, et bientôt de Barcelone, SIS Pitches prédit que ses revenus annuels passeront de 55 millions de livres à 65 en 2019.

M. Mullan ajoute : « Des équipes professionnelles des États-Unis et du Japon sont très intéressées, ainsi que l'énorme secteur universitaire américain. De plus, rien que cet été, nous allons installer huit terrains SISGrass en France. »

Fondée en 2001, SIS Pitches emploie plus de 340 personnes dans le monde. Son siège de production se trouve dans le Cumbria, en Angleterre. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sispitches.com

Diffusé pour SIS Pitches par BIG Partnership.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 19:01 et diffusé par :