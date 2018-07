Fonds d'appui au rayonnement des régions - 254 000 $ pour la réalisation de sept projets pour le secteur d'Eeyou Istchee







CHIBOUGAMAU, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 254 000 $ pour la réalisation de sept projets soumis dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour le secteur d'Eeyou Istchee dans la région du Nord-du-Québec.

C'est le député d'Ungava et adjoint parlementaire au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Jean Boucher, qui a dévoilé, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la liste des projets sélectionnés (voir l'annexe au communiqué).

Ces projets répondent aux six priorités établies par le comité exécutif du Grand conseil du Gouvernement de la nation crie (GNC) pour le secteur d'Eeyou Istchee, à savoir :

Développer et mettre en place un plan stratégique sur l'habitation; Stimuler l'activité économique et les taux d'emploi du secteur privé; Soutenir le développement des entreprises de propriété crie; Développer la main-d'oeuvre crie; Encourager les relations et le partenariat dans le territoire d'Eeyou Istchee; Lier le développement économique à l'édification de la nation crie.

Citations :

« Le FARR est un outil qui permet au GNC d'élaborer et de soutenir des projets porteurs qui auront des retombées significatives pour l'ensemble des communautés cries sur le territoire d'Eeyou Istchee. En effet, il rend possible la concrétisation d'initiatives mieux adaptées aux particularités du Nord-du-Québec. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis très fier des initiatives dynamiques et structurantes retenues par le comité de sélection. Ces dernières contribueront de manière significative au développement socioéconomique et au rayonnement d'Eeyou Istchee, et ce, tout en répondant aux grands enjeux de développement déterminés par le comité exécutif du GNC. »

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Une vision intégrée du développement, incluant les éléments reliés à l'éducation, à la santé, à la culture et à la protection de la langue et de l'environnement, est très importante pour les Cris. Les projets annoncés correspondent à cette vision qui respecte le territoire, la culture du peuple et le mode de vie cri. »

Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Au total, ce sont 310 M$ sur cinq ans qui seront investis dans le développement régional par le biais du FARR. L'enveloppe de ce programme est la suivante : 30 M$ en 2017-2018, 45 M$ en 2018-2019, 60 M$ en 2019-2020, 75 M$ en 2020- 2021 et 100 M$ annuellement à compter de 2021-2022.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Sept projets retenus pour le secteur d'Eeyou Istchee 2017-2018 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 110 000 $ Identifier des solutions durables à la crise du logement dans les communautés cries Par : Gouvernement de la nation crie La tournée permettra de rencontrer les entrepreneurs et les parties prenantes dans l'industrie de l'habitation de chaque communauté crie. Le rapport final identifiera les enjeux régionaux en lien avec la crise du logement et donnera des orientations en matière d'investissement en infrastructure, en aménagement urbain et en formation/développement de la main-d'oeuvre. 2017-2019 16 000 $ Planification stratégique en développement régional Par : Gouvernement de la nation crie Le projet a pour objectif de produire une planification régionale quinquennale en développement économique pour la nation crie. 2017-2019 8 000 $ Mise à jour de la politique minière crie Par : Gouvernement de la nation crie Le projet est de mettre à jour la Politique minière de la nation crie, en considérant les dernières tendances et pratiques dans l'industrie, notamment en matière de responsabilité sociale, de développement durable et de création d'emplois. 2017-2019 14 400 $ Étude de mise en réseau des infrastructures de transport Par : Gouvernement de la nation crie Depuis le lancement d'un service d'autobus régional de Chisasibi jusqu'à Matagami et plus loin en Abitibi, le Gouvernement de la nation crie explore les opportunités d'étendre la couverture du réseau de transport. Le projet est de réaliser une étude de faisabilité d'un service de navette reliant les communautés de la côte et la route de la Baie-James et d'identifier les opportunités commerciales qui pourraient émerger du nouveau service. 2017-2019 40 000 $ Projet pilote d'incubateur pour le développement d'entreprises et de l'employabilité Par : Gouvernement de la nation crie Le projet consiste à développer et à mettre sur pied un centre pour l'entrepreneuriat et l'employabilité à Chisasibi. Inspiré des incubateurs numériques et industriels, ce projet pilote testera un modèle d'incubateur de talents et de développement d'entreprises pour les Cris. Ce modèle pourrait ensuite être reproduit dans chaque communauté en Eeyou Istchee. 2017-2019 40 000 $ Recensement des camionneurs artisans et plan stratégique pour une association régionale Par : Gouvernement de la nation crie Le projet vise à faire le recensement des camionneurs artisans dans chaque communauté crie et d'établir une stratégie pour la création d'une association régionale (sous-poste) pour les représenter. 2017-2019 25 600 $ Plan de développement de serres et du secteur de l'agroalimentaire Par : Gouvernement de la nation crie Plusieurs communautés cries en Eeyou Istchee ont développé des serres et des jardins communautaires ou s'apprêtent à le faire. Ces projets s'insèrent parfaitement dans un des objectifs du Gouvernement de la nation crie : celui de progresser vers une autonomie et une souveraineté alimentaire. Le projet vise ainsi à financer une étude pour explorer le potentiel de développement d'entreprises provenant de ces initiatives et du réseautage entre les communautés. 2017-2019 Total accordé : 254 000 $

2017-2019 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire Juillet 2018

