Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 400 000 $ pour la réalisation de quatre projets pour le secteur de la Jamésie

CHIBOUGAMAU, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, le gouvernement du Québec a annoncé qu'une aide de 400 356 $ a été octroyée pour la réalisation de quatre projets du secteur de la Jamésie dans la région du Nord-du-Québec. Cette somme appuie la Stratégie gouvernementale pour assurer la vitalité et l'occupation du territoire 2018-2022.

La liste des projets sélectionnés (voir l'annexe au communiqué) a été présentée par M. Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, au nom de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Ces projets répondent à quatre des six priorités établies par le secteur de la Jamésie, lesquelles se trouvent également au coeur de la nouvelle stratégie, à savoir :

Positionner le tourisme et l'identité culturelle comme levier de développement socioéconomique; Renforcer la culture partenariale entre les Cris et les acteurs socioéconomiques jamésiens; Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles; Soutenir le développement et la diversification de l'économie.

Citations :

« Des projets dynamiques pourront être mis de l'avant en accord avec les priorités que les acteurs et les élus régionaux ont ciblées qui sont au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Cette dernière mise sur une nouvelle gouvernance de proximité et sur la décentralisation des pouvoirs. Le FARR et la Stratégie font donc partie des outils que le gouvernement du Québec a mis en place pour permettre aux municipalités d'assurer pleinement leur autonomie. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je tiens à saluer l'engagement de tous les acteurs régionaux qui participent à la réalisation de ces initiatives et également de toutes les personnes qui, en déposant leur projet, démontrent qu'elles ont à coeur l'épanouissement et le rayonnement de leur communauté. Sans eux, la progression vers l'atteinte des différents objectifs de développement de la région ne serait pas possible. »

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'aide octroyée par le biais du FARR permet de donner aux promoteurs le coup de pouce espéré pour entreprendre et mener à terme des projets novateurs et mobilisateurs. C'est l'ensemble de la Jamésie qui profitera de ces retombées positives. »

Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Cette annonce est le fruit de la mobilisation des acteurs régionaux autour du développement de la région, mais aussi celui du travail du comité de sélection, formé d'élus et de représentants sectoriels, qui a permis de mettre de l'avant des projets significatifs. Nous sommes persuadés que ces projets permettront de faire rayonner la région. »

Josée Bouchard, directrice générale de l'Administration régionale Baie-James

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Sur la somme de 400 356 $, près de 256 000 $ ont été accordés pour l'année financière 2017-2018. Notons que pour certains de ces projets, l'aide sera étalée sur plus d'une année financière.

Au total, ce sont 310 M$ sur cinq ans qui seront investis dans le développement régional par le biais du FARR. L'enveloppe de ce programme est la suivante : 30 M$ en 2017-2018, 45 M$ en 2018-2019, 60 M$ en 2019-2020, 75 M$ en 2020- 2021 et 100 M$ annuellement à compter de 2021-2022.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)

Quatre projets retenus pour le secteur de la Jamésie

2017-2018 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 31 156 $ Étude de faisabilité : complexe commercial de serre, ferme à poissons, pépinière

Par : Corporation de développement économique de Chapais (CDEC) Ce projet vise la réalisation d'une étude de faisabilité pour déterminer la viabilité d'un projet de complexe commercial incorporant une serre, une ferme à poissons et une pépinière. Ce complexe serait situé sur le territoire de la Ville de Chapais et serait mené conjointement par la CDEC et la nation crie d'Oujé-Bougoumou. 2017-2020 200 000 $ Xpérience Opémiska

Par : Expérience Opémiska Le projet vise à acheter cinq chalets situés aux abords du lac Opémiska (Chapais) dans le but de créer un complexe touristique quatre saisons. Plusieurs activités seront commercialisées : hébergement, expédition de motoneige et de quad, location de motomarine et de bateau. De plus, plusieurs améliorations seront apportées aux infrastructures existantes afin d'obtenir une classification quatre étoiles pour au moins deux chalets. 2017-2019 125 350 $ Entente de partenariat avec la Société d'histoire régionale de Chibougamau et l'Administration régionale Baie-James

Par : Société d'histoire régionale de Chibougamau Le projet prévoit une entente de partenariat de trois ans entre l'Administration régionale Baie-James et la Société d'histoire régionale de Chibougamau pour que cette dernière assure le maintien et le développement des services professionnels offerts à la population jamésienne dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. 2017-2021 43 850 $ Usine d'extractibles - phase précommerciale Par : 9349-5257 Québec inc. Ce projet consiste à réaliser une étude de faisabilité technicocommerciale pour la conception et l'implantation de la première usine d'extraction de ressources agroforestières du Nord-du-Québec. L'usine représenterait le premier site industriel de production d'ingrédients actifs forestiers québécois à haute valeur ajoutée destinés à différents marchés nationaux et internationaux. Cette étude fait suite à une étude de faisabilité positive pour la construction d'une usine d'extractibles qui utilisera les rejets thermiques de l'usine de cogénération de Chapais Énergie. 2017-2019 Total accordé :

400 356 $

2017-2021 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire Juillet 2018

