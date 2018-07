Fonds d'appui au rayonnement des régions - Plus de 449 000 $ pour la réalisation de deux projets au Nunavik







CHIBOUGAMAU, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé un soutien financier de 449 200 $ provenant du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour la réalisation de deux projets au Nunavik dans le Nord-du-Québec. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

C'est M. Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a rendu publique la liste des projets retenus (voir l'annexe au communiqué) au nom de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

Ces projets répondent à la priorité régionale identifiée pour l'année 2017-2018 par le comité administratif de l'Administration régionale Kativik (ARK), soit : améliorer les conditions de vie des aînés. Cette préoccupation a été retenue parmi les 12 priorités de développement formulées dans le rapport de consultation Parnasimautik.

« Le FARR est un outil qui permet à l'Administration régionale Kativik d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui auront des retombées significatives pour plus d'un village nordique. En effet, il rend possible la concrétisation d'initiatives mieux adaptées aux particularités du Nunavik. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis fier de constater que des efforts concrets seront effectués afin de conserver et de promouvoir les traditions inuites. En plus d'assurer le rayonnement des villages nordiques de cette région, les initiatives retenues permettront de mettre en valeur cette culture unique et la protection de la langue inuktitut.»

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les aînés occupent une place de premier plan au Nunavik et leur participation citoyenne doit être reconnue. Les initiatives soutenues par le FARR favoriseront leur contribution au développement social et culturel de la communauté inuite et préviendront leur isolement. »

Jean Boucher, député d'Ungava et adjoint parlementaire au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Les aînés sont les gardiens de notre patrimoine, de notre culture et de notre langue. L'ARK a choisi d'affecter le soutien financier du FARR à la réalisation de deux projets importants à l'intention des aînés de la région, à savoir la participation d'un représentant des aînés de chacune des communautés du Nunavik à un rassemblement annuel des aînés, cet été, et la production d'un documentaire afin de préserver les expériences de vie de nos aînés qui ont traversé au cours de leur vie des périodes tumultueuses de changement. Ces projets revêtent une grande importance pour ce que nous sommes en tant qu'Inuits et soulignent la place qu'occupent les valeurs inuites dans une société moderne. »

Jennifer Munick, présidente, Administration régionale Kativik

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Sur la somme de 449 200 $, plus de 293 000 $ ont été accordés pour l'année financière 2017-2018. Notons que l'aide sera étalée sur plus d'une année financière.

Au total, ce sont 310 M$ sur cinq ans qui seront investis dans le développement régional par le biais du FARR. L'enveloppe de ce programme est la suivante : 30 M$ en 2017-2018, 45 M$ en 2018-2019, 60 M$ en 2019-2020, 75 M$ en 2020- 2021 et 100 M$ annuellement à compter de 2021-2022.

Fonds d'appui au rayonnement des régions :

http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/

Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/occupation_territoire/strategie_ovt_2018-2022.pdf



Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) Deux projets retenus pour le Nunavik 2017-2018 Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 318 000 $ Enregistrement audiovisuel des aînés du Nunavik Par : Administration régionale Kativik Le projet d'enregistrement des aînés à l'échelle du Nunavik vise à documenter les expériences de vie, les opinions et les recommandations des aînés inuits et d'en faire une production audiovisuelle de haute qualité afin de les préserver et de les transmettre aux nouvelles générations et au public en général. Produit sous différents formats, le matériel recueilli sera numérisé, puis diffusé publiquement sur une surface Web. 2017-2019 131 200 $ Rencontre des aînés inuits 2018 Par : Administration régionale Kativik Ce projet a pour objectif de briser l'isolement des aînés chez les Inuits du Nunavik en favorisant la participation d'un représentant de chacun des villages nordiques à la rencontre annuelle des aînés qui aura lieu au Nunavut en 2018. Il s'agit d'un lieu d'échanges qui permet de maintenir des liens entre les communautés inuites malgré les distances géographiques et les frontières administratives. Cet événement favorise la valorisation et l'insertion sociale des aînés. 2017-2019 Total accordé : 449 200 $

2017-2019 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire Juillet 2018

