La ministre Dominique Anglade dirigera une mission commerciale au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough







LONDRES, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, dirigera la délégation du Québec au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough lors d'une mission économique qui aura lieu du 15 au 19 juillet au Royaume-Uni.

En plus de promouvoir l'industrie aérospatiale québécoise, cette mission vise à renforcer sa contribution à la chaîne d'approvisionnement mondiale et à conclure des partenariats stratégiques. La délégation québécoise est composée d'une soixantaine de participants, qui représentent près de 30 PME et organismes du secteur de même que des partenaires du milieu.

Durant l'événement, la ministre rencontrera des dirigeants d'entreprises d'envergure internationale pour discuter de leurs projets et promouvoir les avantages concurrentiels du Québec. L'Espace Québec constituera d'ailleurs le lieu d'échanges privilégié pour faire valoir les forces de l'industrie aérospatiale québécoise.

Citation :

« Notre gouvernement a toujours eu comme priorité de maintenir l'industrie aérospatiale québécoise parmi les chefs de file mondiaux. C'est dans ce contexte que nous avons mis en place la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026. Notre objectif : faire de notre industrie l'une des plus innovantes, des plus concurrentielles et des plus diversifiées de la planète. Le Salon international de l'aérospatiale de Farnborough représente une occasion unique de promouvoir le leadership du Québec, la complémentarité de ses entreprises, la qualité de sa main-d'oeuvre et la collaboration exemplaire entre le système d'éducation et l'industrie. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Au Québec, l'industrie aérospatiale représente plus de 40 000 emplois spécialisés dans quelque 200 entreprises reconnues mondialement. Le Québec génère plus de 70 % des dépenses canadiennes en recherche et développement dans le secteur aérospatial.

Le Salon international de l'aérospatiale de Farnborough constitue l'événement commercial le plus important du secteur en 2018. Il réunit les principaux maîtres d'oeuvre de l'aviation commerciale, militaire et d'affaires ainsi que les plus grands constructeurs d'hélicoptères. L'événement regroupe également 1 500 exposants en provenance de 52 pays et accueille plus de 73 000 visiteurs professionnels.

Les entreprises et les organismes qui participent à la mission sont :

Organisation Région AAA Canada Montréal Aéro Montréal Montréal Air Data Montréal Alphacasting Montréal Produits intégrés Avior Laval CanRep Laurentides Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) Montréal Équipement d'essai aérospatial CEL Montérégie Delastek Mauricie Fonds de solidarité FTQ Montréal Global Partner Solutions Montréal Groupe DCM Laurentides Groupe Lev-Fab Laurentides Investissement Québec Montréal Marmen Mauricie Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés (MDA Corporation) Montréal Mecaer Amérique Laval Groupe Meloche Montérégie Agence MIP Montréal Montréal International Montréal Nétur Montérégie PCM Innovation Montréal Placeteco Mauricie Quentus International Montréal Shockform Aéronautique Laurentides Sonaca Montréal Laurentides STIQ Montréal Université Concordia Montréal Ville de Mirabel Laurentides

Lien connexe :

