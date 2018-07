La migration irrégulière atteint son plus bas niveau depuis un an







OTTAWA, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Le nombre de personnes qui ont franchi la frontière de manière irrégulière pour entrer au Canada et demander l'asile en juin 2018 a totalisé 1 263 personnes, ce qui représente le nombre le moins élevé enregistré depuis juin 2017. Ce chiffre indique une diminution constante par rapport au nombre de 1 869 demandeurs d'asile appréhendés en mai et représente une diminution de plus de 50 % par rapport au nombre de 2 560 personnes qui ont franchi la frontière de manière irrégulière et ont été interceptées en avril.

Cette tendance à la baisse peut être ainsi détaillée : en avril 2018, nous avons eu en moyenne 83 demandes d'asile par jour; en mai 2018, en moyenne, il y en a eu 57, et en juin, en moyenne, 39. Nous continuons à surveiller la situation et demeurons prêts à gérer tout afflux éventuel.

Comme il est difficile de prévoir les passages irréguliers à la frontière, nous continuons, par l'entremise de notre campagne de sensibilisation, à corriger les fausses informations qui circulent au sujet de notre système d'octroi de l'asile. Nous veillons à ce que tout le monde sache que nous avons un système rigoureux en place et qu'il ne suffit pas de présenter une demande d'asile pour être assuré d'entrer au Canada. Nous fournissons également de façon proactive de l'information sur nos volets d'immigration réguliers aux personnes qui cherchent à venir au Canada à des fins économiques.

Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour alléger les pressions auxquelles ils font face actuellement. Le 1er juin dernier, le gouvernement fédéral s'est engagé à octroyer 50 millions de dollars pour aider les provinces de Québec, du Manitoba et de l'Ontario qui ont assumé la majorité des coûts associés à l'hébergement des demandeurs d'asile. Les fonds seront versés au cours des prochaines semaines, et notre gouvernement reste déterminé à travailler avec les provinces et les villes sur toutes les questions liées à la migration irrégulière.

« Notre gouvernement a un plan bien clair pour faire face à la situation engendrée par les demandeurs d'asile. Notre priorité est avant tout de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. On n'entre pas comme on le veut au Canada, et c'est le message que nous avons largement diffusé ici et à l'étranger, ce qui a donné des résultats concrets. Nous avons financé les opérations frontalières de façon à nous assurer que chaque demandeur d'asile fait l'objet d'une vérification de sécurité rigoureuse dès son entrée au Canada. Les personnes qui ne répondent pas aux exigences seront renvoyées du pays. Les demandeurs d'asile qui frappent à notre porte ont droit à l'application régulière de la loi, conformément aux lois canadiennes et internationales. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

En tout, 14 314 permis de travail ont été délivrés aux demandeurs d'asile au Québec du 1 er avril 2017 au 31 mai 2018.

avril 2017 au 31 mai 2018. Du 1 er janvier au 30 juin 2018, la Gendarmerie royale du Canada a intercepté 10 744 migrants ayant franchi la frontière entre les points d'entrée. De ce nombre, 10 261 étaient au Québec.

janvier au 30 juin 2018, la Gendarmerie royale du a intercepté 10 744 migrants ayant franchi la frontière entre les points d'entrée. De ce nombre, 10 261 étaient au Québec. En avril 2018, au Québec, 2 479 demandeurs d'asile ont été interceptés entre les points d'entrée; en mai, on a compté 1 775 arrivées, et en juin 2018, 1 179 arrivées.

