Sunwing encourage les Québécois à réserver leurs vacances à la plage dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard!

MONTRÉAL, 13 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'été s'écoule plus vite que vous ne le pensez. Alors les Québécois souhaitant profiter pleinement de la saison estivale en s'envolant à la plage devront se dépêcher. Sunwing , le no1 dans le sud, lance aujourd'hui une promotion offrant des rabais de dernière minute sur une sélection de forfaits vacances à valeur ajoutée pour des hôtels cinq étoiles dans certaines des destinations les plus côtoyées des Caraïbes, du Mexique et de l'Amérique centrale. Les places sont très limitées et elles s'envolent à vue d'oeil, alors les amoureux de la plage devront faire vite. Cette promotion à durée limitée prend fin le 20 juillet.



Sunwing, le no1 dans le sud, permet aux vacanciers d'étirer davantage leur budget voyage, grâce à des extras exclusifs, tels que le programme offrant aux enfants de séjourner, jouer et manger GRATUITEMENT, ainsi que des rabais sur des soins au spa, des repas illimités sans réservation dans des restaurants à la carte, des rabais sur les soins au spa et plus encore, selon l'hôtel choisi.

Les familles adoreront la plage spectaculaire d'Arena Gorda lors de leur séjour au Riu Palace Punta Cana en République dominicaine. Il s'agit d'un hôtel récemment rénové offrant une grande piscine, avec un bain à remous communicant et un bar à l'intérieur. Les vacanciers pourront aussi participer à une panoplie d'activités, y compris la planche à voile, le kayak et la plongée avec tuba. Par ailleurs, les clients ayant réservé leur forfait vacances RIU avec Sunwing profitent aussi d'une tonne d'inclusions RIU®-topia, y compris des repas illimités dans des restaurants à la carte, un service aux chambres 24h et un service de boissons à la piscine.

Les couples à la recherche d'une escapade sereine en amoureux seront ravis de l'emplacement isolé du Jewel Paradise Cove Resort and Spa. Cet hôtel, qui fait partie des mieux cotés de la région, est situé directement sur la plage. De plus, il offre une salle d'entraînement de pointe, des sentiers pédestres, des cours de yoga, puis un vaste éventail de sports nautiques, ainsi qu'un spa luxueux proposant un énorme menu de soins et massages. Les vacanciers pourront aussi profiter du divertissement varié qu'offre l'hôtel, y compris des bars à la piscine et une boîte de nuit animée.

Les voyageurs à la recherche d'un séjour sophistiqué pourront opter pour le Royalton Riviera Cancun Resort and Spa, une propriété élégante et ultra-moderne tout compris qui offre une plage inégalée, ainsi qu'un éventail de commodités luxueuses et de services incroyables. Les vacanciers pourront aussi profiter du programme chargé Royalton Fittm qu'offre l'hôtel, qui propose des cours d'entrainement menés par des instructeurs qualifiés, ou encore, faire de l'exercice au centre d'entrainement de pointe doté de terrains de tennis sur le toit, puis se rendre au centre de sports nautiques, avant de relaxer au spa de classe mondiale. Les jeunes vacanciers, quant à eux, adoreront les tonnes d'activités offertes au miniclub et au club pour ados, puis la famille tout entière se sentira choyée par le grand nombre de piscines avec des bars adjacents proposant un service de boissons, sans oublier les expériences gastronomiques qu'offrent les 10 restaurants de l'hôtel.

Tous les forfaits vacances de Sunwing Airlines comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les voyageurs peuvent commencer leurs vacances dans l'élégance en profitant du service à bord primé, qui inclut un toast au vin mousseux, ainsi que le menu du Sunwing Café proposant des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, puis des sacs à dos remplis de jeux et jouets pour les enfants.

Pour réserver vos prochaines vacances tout compris, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le no1 dans le sud et le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols dans le sud que tout autre voyagiste avec un service direct et pratique à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada vers plus de 45 destinations populaires dans le sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux* gratuit, du thé et du café, ainsi qu'un service de boissons non alcoolisées, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants), inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* Ce service n'est pas offert sur tous les vols

