LiveWell consolide son équipe de direction avec les nominations de Peter Geimer et de Jean Bernard

GATINEAU, QC, le 13 juill. 2018 /CNW/ - LIVEWELL CANADA inc. (TSXV: LVWL) annonce les nominations de Peter Geimer au poste de vice-président, Ventes et marketing et de Jean Bernard au poste de vice-président, Sécurité et technologies de l'information.

Peter GEIMER

Vice-président, Ventes et marketing

Peter Geimer cumule plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs pharmaceutique, biomédical et des dispositifs médicaux. M. Geimer est un bâtisseur, propulsé par l'atteinte des objectifs, et un leader qui excelle dans le coaching d'équipes de ventes et de marketing et dans le développement et la pérennisation de marques. Il a occupé des postes clés en marketing, ventes, accès aux marchés et formation qui lui ont valu une notoriété enviable au sein d'entreprises de classe mondiale.

Jean BERNARD

Vice-président, Sécurité et technologies de l'information

Jean Bernard a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications et des TI. Au cours de sa carrière, M. Bernard a travaillé avec plusieurs technologies de pointe comme les communications numériques sans fil, la téléphonie internet (VoIP), les services de sécurité internet en infonuagique, les systèmes de gestion manufacturière et les progiciels de gestion intégrée (PGI/ERP) et de gestion des relations clients (GRC/CRM). Avant de se joindre à LiveWell, M. Bernard était responsable de comptes et directeur du portefeuille de projets de l'est du Canada pour Avanade, un leader mondial de la consultation TI.

À propos de LiveWell

LiveWell Canada inc. (TSX-V: LVWL) est une entreprise canadienne novatrice qui compte devenir le chef de file d'une nouvelle approche de la santé et du bien-être en menant des études avancées sur le cannabidiol (CBD) et d'autres cannabinoïdes dans son centre de recherche et d'innovation de classe mondiale situé à Litchfield, au Québec. La mission de l'entreprise comprend également le développement et la commercialisation de produits sur ordonnance et de santé grand public. Avec une superficie totale prévue de plus de 1,5 million de pieds carrés de serres réparties en Ontario et au Québec, la société bénéficie du soutien de partenaires universitaires et commerciaux de grande renommée comme Canopy Growth (TSX: WEED) (NYSE: CGS) et Canopy Rivers. Pour de plus amples renseignements, consultez le site livewellcorp.com .

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sujet de la Société et de ses activités. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être introduits par des expressions comme «?prévoir?», «?s'attendre à?», «?planifier?», «?entendre?», «?anticiper?», «?croire?» ou «?avoir l'intention de?» (et leur flexion négative) ou autres mots ou termes ou peuvent préciser que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?peuvent?», «?pourraient?» ou «?seront?» prises, survenir ou être atteints. De telles déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction. Les situations et les événements futurs dont il est question dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se concrétiser aux dates précisées ou pas du tout ou pourraient s'avérer considérablement différents en raison d'incertitudes et de facteurs de risque aussi bien connus qu'inconnus auxquels la Société est assujettie, y compris les risques relatifs liés au secteur du cannabis et du chanvre, la conjoncture, les marchés boursiers et les risques associés à la croissance et à la concurrence. La Société met en garde les lecteurs que la liste de risques importants ci-dessus n'est pas exhaustive et invite les lecteurs à lire la section «?Facteurs de risque?» de la déclaration de changement à l'inscription de la Société, publiée le 29 mai 2018.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de la Société à la date de la publication du communiqué de presse et, par conséquent, sont sujettes à changement après cette date. Les lecteurs ne doivent pas accorder une importance indue aux déclarations prospectives et ne doivent pas se fier à ces renseignements à une date autre que la date de publication. Bien que la Société puisse choisir de mettre à jour ces renseignements, elle ne s'engage pas à le faire à un moment donné, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

