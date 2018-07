MISE À JOUR - Avis aux médias - Rencontre avec les médias à la suite du Forum fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de l'immigration

La députée de Hull et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Maryse Gaudreault, a souligné aujourd'hui à Gatineau, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, la...

Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre plus de 940 000 $ est allouée pour la...