Clementia nomme Steve Forte, un cadre financier expérimenté, au poste de chef de la direction financière







MONTRÉAL, 13 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:CMTA), société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies, a annoncé aujourd'hui la nomination de Steve Forte, un cadre financier expérimenté, au poste de chef de la direction financière, et ce à compter du 3 août 2018. M. Forte remplacera l'actuel chef de la direction financière, Michael Singer, qui quittera son poste à compter du 9 août 2018 afin d'assurer la transition.



« Nous sommes très heureux d'accueillir Steve au sein de Clementia. Sa grande expérience dans la finance et sa compétence avérée dans la direction de grandes sociétés multinationales au stade commercial apporteront une précieuse valeur à notre équipe au moment où nous planifions notre croissance future », a déclaré Dre Clarissa Desjardins, PDG de Clementia. « Nous voudrions également remercier Michael et lui témoigner notre reconnaissance pour son importante contribution à Clementia. »

M. Forte est un haut cadre financier ayant une grande expérience dans la gestion des environnements financiers complexes à grande échelle. L'expérience de M. Forte comprend environ une décennie au sein d'Aptalis Pharma Inc., où il était responsable des fonctions de contrôle global pour cette société pharmaceutique multinationale ayant un chiffre d'affaires annuel d'environ 700 millions $, six sociétés d'exploitation, cinq centres de fabrication et 40 filiales. M. Forte était responsable du processus d'information continue pour la SEC et a dirigé la préparation d'une déclaration d'enregistrement S-1 à la SEC pour une introduction en bourse américaine sur le NASDAQ avant la vente réussie de la société à Forest Labs pour 2,9 milliards $. M. Forte a également dirigé les efforts de diligence raisonnable financière ayant abouti à plusieurs acquisitions, y compris celle d'un concurrent principal d'une valeur de 650 millions $ qui a permis de transformer la société. Récemment, M. Forte a occupé le poste de chef de la direction financière de Thinking Capital Financial Corporation, une firme canadienne de technologie financière de premier plan, où il a contribué à la croissance rapide de la société, puis à sa vente réussie à Purpose Investments. M. Forte a obtenu son baccalauréat en commerce, spécialité comptabilité, de l'Université de Concordia et est CPA/CMA.

À propos de Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia est une société au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d'autres maladies aux forts besoins médicaux. Le candidat principal de la société, le palovarotene, est un agoniste du récepteur RAR? novateur faisant actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 3 MOVE pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) et d'un essai clinique de phase 2 MO-Ped pour le traitement des ostéochondromes multiples (OM, aussi appelés exostoses héréditaires multiples). Clementia mène aussi des études sur l'utilisation du palovarotene pour le traitement d'autres maladies qui pourraient bénéficier d'un traitement par le RAR?. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.clementiapharma.com et nous rejoindre sur Twitter @ClementiaPharma.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Chaque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est assujettie à des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière substantielle des résultats obtenus dans le passé et de ceux explicitement ou implicitement présentés dans une telle déclaration. En plus des déclarations qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il est fortement recommandé aux lecteurs de considérer les déclarations comportant les termes « croire », « croyance », « attendre », « avoir l'intention de », « anticiper », « fera » ou « prévoit » comme étant incertaines et prospectives. Les risques et incertitudes applicables comprennent notamment notre capacité à générer un revenu et devenir profitable; les risques reliés au fait que nous misons fortement sur le palovarotene, notre seul produit candidat pour l'instant; les risques associés à la mise au point du palovarotene et de tout futur produit candidat, incluant la preuve de leur innocuité et de leur efficacité; le fait que nous misons fortement sur la propriété intellectuelle sous licence, incluant notre capacité à obtenir et conserver des licences de tiers propriétaires; ainsi que les risques énoncés dans la section « Facteurs de risques » de notre rapport annuel sur le formulaire 20F soumis à la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que tous les autres renseignements que nous soumettons à la SEC ou sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse pour prendre des décisions relativement à un investissement dans nos valeurs mobilières. Nous vous recommandons de lire les dossiers soumis à la SEC ou sur SEDAR, que vous trouverez aux adresses www.sec.gov (en anglais seulement) et www.sedar.com, pour avoir une idée des risques et incertitudes énoncés aux présentes et d'autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne s'appliquent qu'à la date de publication des présentes, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ou à les réviser suite à de nouveaux renseignements, des événements futurs, ou pour tout autre motif, sauf si la loi l'exige.

Personnes-ressources pour investisseurs et médias :

Joseph Walewicz

Clementia Pharmaceuticals Inc.

+1 514 940-1080

Alicia Davis

THRUST Strategic Communications

910 620-3302

Communiqué envoyé le 13 juillet 2018 à 13:33 et diffusé par :