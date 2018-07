Bethany MacLeod, première membre de la haute direction de la PEITF élue à la présidence désignée de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants







EDMONTON, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Les déléguées et délégués à l'Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) ont élu Bethany MacLeod de la Prince Edward Island Teachers' Federation (PEITF) comme présidente désignée nationale. Elle succédera à l'actuel président de la FCE H. Mark Ramsankar dont le mandat prendra fin en juillet 2019. C'est la première fois depuis les tous débuts de la FCE il y a 98 ans que la présidence est confiée à une personne représentant la PEITF.

Bethany MacLeod s'est jointe à la PEITF en 2010 et en assure la présidence depuis 2015. Elle a été membre de nombreux comités dont ceux responsables des dossiers suivants : services économiques, finance et gestion des biens, diversité et équité, éthique, relations publiques et régime d'assurance collective. Elle a aussi représenté les enseignantes et enseignants canadiens à l'étranger en participant à des conférences de l'Internationale de l'Éducation et au Sommet international sur la profession enseignante. Durant son mandat de présidente de la FCE, Bethany MacLeod a l'intention de s'attaquer à des questions liées à la santé mentale, à la pauvreté des enfants, à l'équité entre les sexes, à la justice sociale et à l'octroi de ressources suffisantes aux écoles.

En plus d'avoir élu Bethany MacLeod, les personnes déléguées à l'AGA de la FCE ont élu quatre autres porte-paroles du milieu de l'éducation publique comme vice-présidentes et vice-présidents de la FCE pour un mandat d'un an. Le Comité exécutif de la FCE de 2018-2019 se compose des personnes suivantes :

H. Mark Ramsankar , président

, président Bethany MacLeod , présidente désignée (Prince Edward Island Teachers' Federation)

, présidente désignée (Prince Edward Island Teachers' Federation) Sam Hammond , vice-président (Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l' Ontario )

, vice-président (Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l' ) Clint Johnston , vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique)

, vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique) Shelley Morse , vice-présidente (Nova Scotia Teachers Union)

, vice-présidente (Nova Scotia Teachers Union) Heidi Yetman , vice-présidente (Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec)

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est une alliance nationale d'organisations Membres provinciales et territoriales qui représentent plus de 238 000 enseignantes et enseignants au Canada. La FCE adhère également à l'Internationale de l'Éducation. @EnseigneCanada et @CanTeachersFed

