Le gouvernement octroie une aide financière de près de 3,6 M$ à la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau pour la construction de 49 logis dans le comté de Hull







GATINEAU, QC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La députée de Hull et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Maryse Gaudreault, a souligné aujourd'hui à Gatineau, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, la progression des travaux de construction de la Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) accorde 3 433 090 $ à ce projet dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, et Transition énergétique Québec octroie 130 925 $ pour que le bâtiment réponde aux normes de certification Novoclimat.

L'investissement nécessaire à la réalisation de ce projet s'élève à plus de 9 M$.

La Coopérative de solidarité Les artistes du Ruisseau, située dans un secteur culturel et patrimonial en pleine croissance, comprendra 49 logements : 10 pour personnes seules et 39 réservés à des familles.

Citations :

« Cette réalisation est le fruit du travail de concertation et de collaboration de plusieurs organismes et visionnaires de chez nous. Je félicite tous ceux et celles qui ont contribué à ce que cette fantastique idée prenne vie. Cette toute nouvelle coopérative d'habitation permettra à près de cinquante ménages de se loger dans un environnement culturel hors du commun. »

Maryse Gaudreault, députée de Hull et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale

« Je salue le dynamisme des organismes qui oeuvrent dans le domaine de l'habitation dans la région de Gatineau et qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des initiatives comme celle-ci qui offrent la possibilité aux personnes et aux familles dans le besoin de vivre dans un logement de qualité et à moindre coût. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est une journée importante pour les artistes. Je suis fier de faire partie d'un conseil municipal qui a choisi la rue Montcalm comme pôle culturel et qui souhaite favoriser l'émergence d'un quartier des artistes comprenant ateliers, lieux d'exposition et résidences, articulé autour de nouvelles places publiques et de parcours piétonniers faisant ressortir le caractère culturel, historique et patrimonial du secteur. »

Cédric Tessier, conseiller municipal du district de Hull-Wright à la Ville de Gatineau

Faits saillants :

Quelque 24 ménages bénéficieront du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 413 040 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

. La Ville de Gatineau injecte un montant de 1 296 373 $ dans ce projet.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

