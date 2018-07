PureCircle a considérablement accru sa capacité à fournir du Reb M aux secteurs des boissons et de l'alimentation







Quantités suffisantes pour sucrer 500 millions de bouteilles de boissons gazeuses ou leur équivalent

Coût comparable à celui du sucre

CHICAGO, 13 juillet 2018 /PRNewswire/ -- PureCircle (LSE : PURE), premier producteur mondial d'édulcorants à base de stévia et innovateur dans ce domaine, a annoncé que ses progrès les plus récents dans le renforcement de sa capacité lui permettent désormais de fournir davantage de Reb M aux entreprises mondiales des boissons et de l'alimentation. Si l'on considère les édulcorants pour boissons à titre d'exemple équivalent, PureCircle est maintenant en mesure de fournir suffisamment de Reb M pour sucrer environ 500 millions de bouteilles de boissons gazeuses sans calories. PureCircle continue de renforcer sa capacité de production et estime que dans trois ans, il sera en mesure de fournir assez de Reb M pour sucrer 1 milliard de bouteilles de boissons gazeuses sans calorie, ou leur équivalent en alimentation et boissons, lorsque le Reb M est utilisé comme édulcorant.

PureCircle évalue également qu'en fonction des montants achetés et des conditions d'achat, les sociétés qui se procurent du Reb M de PureCircle pourront se rendre compte que le coût de son utilisation pour édulcorer une boisson ou un aliment est équivalent au coût d'utilisation du sucre pour parvenir au même goût sucré.

Parmi les variantes de la stévia, le Reb M fait partie des édulcorants dont le goût est le plus proche de celui du sucre, et le plus recherché par les entreprises de boissons et d'alimentation.

Jusqu'à présent, le défi résidait dans le fait que le Reb M n'est présent qu'en de faibles proportions dans les plantes de stévia classiques. PureCircle a mis au point une souche spécifique de stévia, la stévia Starleaftm. Elle contient plus de Reb M que les plantes de stévia que l'on trouve habituellement. PureCircle augmente considérablement ses plantations de Starleaf.

PureCircle produit du Reb M directement à partir de plantes de stévia Starleaf et à partir d'autres édulcorants à base de stévia dans la plante. Dans ce dernier cas, PureCircle commence par purifier l'extrait de feuille de stévia contenant de faibles quantités de Reb M ; par l'ajout d'une enzyme, la maturation du Reb M s'effectue comme le fait naturellement la feuille. Les enzymes jouent un rôle similaire dans différents produits, y compris dans les aliments pour bébés, le fromage, d'autres produits laitiers et dans le chocolat.

Quel que soit le processus, le Reb M produit provient de la feuille de stévia et son goût est identique.

Les édulcorants à base de stévia de PureCircle, produits par l'un des processus cités ci-dessus, ne contiennent pas d'OGM.

De plus, ils bénéficient tous de la désignation « GRAS », un label de la Food and Drug Administration des États-Unis qui indique qu'ils sont « généralement reconnus comme sûrs » par des experts.

Les sociétés du secteur de l'alimentation et des boissons utilisent d'ores et déjà du Reb M de PureCircle dans leurs produits. Le développement de la production de Reb M par PureCircle permettra aux sociétés d'obtenir l'ingrédient dont elles ont besoin et de répondre ainsi aux souhaits de leurs consommateurs, qui recherchent davantage de produits sans et à faible teneur en calories, à base d'édulcorants issus des plantes.

Notre site Web : www.purecircle.com

