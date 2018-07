Politique de l'enfant - 9 000 familles auront accès gratuitement aux musées d'Espace pour la vie







MONTRÉAL, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal permettra de nouveau cette année à 9 000 familles montréalaises d'obtenir des laissez-passer pour le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan au cours des prochains mois.

Les entrées gratuites pour les deux premières installations municipales seront valides du 14 juillet au 6 septembre alors que pour le Planétarium, les familles détentrices de laissez-passer pourront en bénéficier du 14 juillet au 31 décembre.

La distribution des laissez-passer a été confiée à des organismes en arrondissement oeuvrant auprès des familles, notamment des nouveaux arrivants et des aînés. Ils les attribueront aux familles ayant jusqu'à 3 enfants de moins de 18 ans et disposant d'un revenu leur permettant difficilement de s'offrir une telle sortie.

« C'est avec plaisir que nous poursuivons la tradition de la Ville de Montréal d'offrir des entrées gratuites à des familles montréalaises d'un peu partout dans la métropole. Nous espérons ainsi que petits et grands connaîtront ensemble des heures de bonheur dans nos installations, parmi les plus populaires et les plus appréciées des visiteurs », a déclaré Rosannie Filato, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et des loisirs au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Espace pour la vie est le plus grand complexe muséal en sciences de la nature du Canada. Il est essentiel de le rendre accessible à toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. Nous sommes fiers de cette belle pratique et souhaitons qu'un maximum de familles puissent profiter du contenu ludique et fortement éducatif que ces institutions ont à offrir », a ajouté Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie au comité exécutif.

La distribution des laissez-passer pour le Biodôme, le Jardin botanique, l'Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan a débuté en 2002 et s'est poursuivie depuis. Pour l'édition 2018, le Biodôme est exclu de l'offre en raison de sa fermeture dans le cadre de travaux de rénovation majeurs. La réouverture du Biodôme est prévue à l'été 2019.

