Présentation de l'industrie canadienne de l'aérospatiale au monde entier

Le ministre Bains à la tête de la délégation canadienne au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2018

OTTAWA, le 13 juill. 2018 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, dirigera la délégation canadienne au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2018 (anglais), un des plus importants salons commerciaux pour les industries de l'aérospatiale et de la défense. La présence du ministre Bains à cette rencontre internationale témoigne de l'importance de l'industrie canadienne de l'aérospatiale. En 2017, cette industrie a généré près de 25 milliards de dollars dans l'économie canadienne et a permis à environ 190 000 Canadiens de la classe moyenne d'occuper un emploi bien rémunéré.

Du 15 au 17 juillet, dans le cadre du Salon, le ministre Bains aura l'occasion de rencontrer plusieurs des principaux acteurs canadiens et étrangers de l'aérospatiale. Il sera alors accompagné de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Carla Qualtrough, du ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti.

Le ministre Bains procédera à l'inauguration officielle du pavillon du Canada le lundi 16 juillet. Il profitera de l'occasion pour promouvoir auprès d'acheteurs éventuels l'excellence du Canada quant à la production d'avions civils, de simulateurs de vol, d'hélicoptères et de moteurs d'aéronefs, tout en rappelant que les entreprises canadiennes peuvent être intégrées aux chaînes d'approvisionnement et qu'elles constituent une bonne affaire pour les investisseurs.

Le lundi 16 juillet, les ministres Bains, Garneau et Qualtrough prendront également part à une discussion informelle organisée par l'Association des industries aérospatiales du Canada, au cours de laquelle ils feront la promotion du Canada comme destination de choix pour les investissements en aérospatiale du monde entier.

« Le Canada est un chef de file mondial de l'aérospatiale. En 2017, cette industrie a injecté 25 milliards de dollars dans l'économie canadienne et a fourni de l'emploi à 190 000 travailleurs canadiens hautement qualifiés. Au cours des cinq dernières années, le rôle joué par l'industrie de l'aérospatiale au sein de notre économie est devenu de plus en plus grand; sa contribution à l'ensemble de l'économie ainsi que le nombre de personnes qu'elle emploie se sont accrus. Alors que la plupart des produits manufacturés au Canada sont exportés, de plus en plus d'entreprises du monde entier tirent parti de la vigueur de l'industrie canadienne de l'aérospatiale et de ses travailleurs. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le transport joue un rôle majeur dans l'économie du Canada. Des événements comme le Salon international de l'aéronautique de Farnborough nous donnent une excellente occasion d'épauler nos entreprises canadiennes et de rencontrer les principaux acteurs de l'industrie de l'aérospatiale. Je suis impatient d'appuyer leurs efforts et de les aider à saisir des occasions d'affaires. Ensemble, nous allons faire rayonner nos connaissances et notre savoir-faire. »

-- Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau

« Notre gouvernement reconnaît à quel point notre industrie de l'aérospatiale est importante. Je suis fière de faire partie de la délégation canadienne au Salon international de l'aéronautique de Farnborough de cette année. J'ai aussi hâte de participer aux discussions avec des clients et des fournisseurs potentiels du monde entier et de montrer tout ce que le Canada a à offrir comme occasions. »

-- La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Carla Qualtrough

« Le Canada s'est toujours surpassé sur le marché mondial de l'aérospatiale. Grâce à l'Accord économique et commercial global (AECG), les entreprises canadiennes ont maintenant un accès préférentiel au plus grand marché aérospatial du monde et encore plus de possibilités de créer des emplois bien rémunérés de la classe moyenne pour les Canadiens. »

-- Le ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne

L'industrie canadienne de l'aérospatiale occupe le premier rang pour ce qui est de la recherche-développement, ses investissements annuels s'élevant à 1,7 milliard de dollars.

En 2017, près de 75 % de la production manufacturière en aérospatiale était destinée à l'exportation.

L'industrie canadienne de l'aérospatiale est une des industries qui exporte le plus, avec plus de 60 % de produits exportés sous forme de pièces de moteurs, d'avionique ou de trains d'atterrissage.

Le Canada arrive au premier rang mondial pour ce qui est la production de simulateurs de vols civils, au second rang pour la production d'aéronefs régionaux et d'affaires et au premier rang pour la production de turbopropulseur et de moteurs d'hélicoptères.

arrive au premier rang mondial pour ce qui est la production de simulateurs de vols civils, au second rang pour la production d'aéronefs régionaux et d'affaires et au premier rang pour la production de turbopropulseur et de moteurs d'hélicoptères. Le nombre d'emplois dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) est trois fois plus élevé dans le domaine de la fabrication en aérospatiale que la moyenne du nombre d'emplois dans le secteur de la fabrication et le nombre de femmes en STIM a doublé au cours des cinq dernières années.

Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est un salon commercial de l'industrie de l'aérospatiale d'envergure internationale : il accueille plus de 1 500 exposants venant de plus de 52 pays. En 2016, les commandes et promesses de commandes ont totalisé plus de 124 milliards de dollars américains.

