Fasken présente des outils d'intelligence artificielle aux clients

TORONTO, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Fasken rejoint ses clients au sujet de l'innovation juridique par l'entremise d'une nouvelle série de webinaires. Le premier webinaire portait sur la façon dont nous utilisons l'intelligence artificielle (IA).

L'équipe d'innovation juridique de Fasken comprend que l'IA ne se limite pas à la robotique et à la conduite autonome. Grâce aux outils d'IA, les performances s'améliorent au fil du temps, alors que la technologie s'appuie sur les expériences passées et évolue. Nous voyons la perturbation comme une occasion; nous adoptons de nouvelles approches et nous mettons à profit les avantages d'un certain nombre d'outils afin de transformer nos services juridiques pour nos clients. Le premier webinaire de notre série sur l'innovation destiné à nos clients a présenté une définition de l'IA et montré comment nous utilisons deux outils d'IA éprouvés pour l'analyse des contrats et la preuve électronique.

« Nos clients s'empressent d'en apprendre davantage sur l'IA appliquée aux services juridiques », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Notre série de webinaires constitue une façon dont nous démontrons comment nous appliquons des solutions d'IA et d'autres nouvelles technologies pour que les clients puissent en bénéficier pleinement. Il y a plus à venir. »

« Le temps passé avec votre avocat grâce à l'IA aura plus de valeur, pas moins », a déclaré Robert Garmaise, chef de l'innovation. « L'IA est de plus en plus utilisée pour la rédaction, le suivi réglementaire et l'analyse des documents. La combinaison de l'expertise juridique et commerciale améliorées par la technologie correspond exactement à la synergie que Fasken souhaite créer. »

Fasken aide ses clients à optimiser des solutions et des technologies novatrices qui peuvent être appliquées à de nombreuses fins, allant des opérations courantes aux problèmes d'affaires complexes. Cet engagement a débuté il y a plus de 15 ans, par le développement d'un ensemble d'outils de préparation budgétaire, d'analyse et de gestion de projets que nous avons mis à la disposition de nos clients.

