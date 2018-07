Encore cette année, Coveo est nommée leader du Gartner Magic Quadrant for Insight Engines







Coveo est reconnue pour son grand potentiel et la création de valeur pour ses clients grâce à la combinaison de l'intelligence artificielle et de sa technologie de recherche intelligente.

SAN FRANCISCO, CA et QUÉBEC, le 13 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Coveo, leader reconnu dans le domaine des engins de recherche et de recommandations proactives par apprentissage machine, a été nommée aujourd'hui, encore une fois, leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant for Insight Engines. Coveo s'est constamment placée dans le quadrant des leaders, et ce, depuis la création de la catégorie.

Le rapport Magic Quadrant for Insight Engines 2018, réalisé par la réputée firme d'analystes Gartner, évalue les multiples fournisseurs en regard de l'intégralité de leur vision ainsi que de leur capacité d'exécution. Coveo s'est une fois de plus positionnée le plus à droite sur l'axe de l'intégralité de la vision, notamment grâce à ses investissements massifs en recherche et développement. Ces progrès constants permettent aujourd'hui à Coveo de fournir une solution simple à déployer, générant rapidement une optimisation de la pertinence et de la personnalisation des interactions digitales avec leurs clients, partenaires, et employés.

Selon Gartner, les Insight Engines amènent la technologie de recherche à un autre niveau grâce à l'intelligence artificielle qui permet de créer des expériences proactives, pertinentes et contextuelles, avec des données et du contenu provenant de plusieurs sources.

Le Chef de la direction de Coveo, Louis Têtu, a commenté : «?Nous sommes comblés d'être une fois de plus reconnus comme chef de file dans le Gartner Magic Quadrant, spécifiquement dans la catégorie des Insight Engines. L'innovation de Coveo est reconnue depuis des années par les analystes et les clients. Notre présence dans ce rapport en tant que leader et le fait que nous soyons positionnés le plus à droite sur l'axe de l'intégralité de la vision depuis la création de la catégorie des Insight Engines, est une belle reconnaissance de nos investissements massifs en recherche et développement, combinés à notre compréhension des besoins des entreprises à fournir des expériences personnalisées grâce à l'intelligence artificielle. Cette reconnaissance démontre l'importance de l'intelligence artificielle pour transformer l'information en recommandations pertinentes aux utilisateurs.?»

Les nombreux clients de Coveo utilisent les moteurs de recommandations intelligents pour atteindre leurs objectifs d'affaires à travers différentes fonctions organisationnelles comme le service à la clientèle, les sites de commerce en ligne, ainsi que les portails de partenaires et d'employés. En plus de faciliter et d'améliorer toutes ces fonctions, Coveo unifie l'expérience et les interactions d'un employé ou d'un client à travers tous ses points de contact avec une entreprise, et ce même à l'intérieur de ses produits ou applications. L'intelligence artificielle permet à chacune de ces interactions de toujours être contextuelle et pertinente grâce à l'apprentissage des comportements des utilisateurs par le biais de divers outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine.

Braden Larmon, vice-président Alliances globales chez Appirio et partenaire de confiance de Coveo, a commenté : «?La mission de Coveo est d'apporter un côté personnel aux affaires et de continuer d'évoluer, en tenant compte des dernières tendances et des nouvelles technologies. Nos consommateurs communs considèrent comme important l'apport de Coveo en tant que Insight Engine dans l'atteinte de résultats d'affaires d'envergure. Tout comme nos consommateurs, Appririo est ravie de collaborer avec un leader du Gartner's Magic Quadrant for Insight Engines.?»

Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Whit Andrews, Svetlana Sicular, 11 juillet 2018.

